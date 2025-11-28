PNRR, più risorse alle comunità energetiche: rifinanziata la misura per la transizione verde

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Il nuovo aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) segna un passaggio importante per il futuro energetico italiano. Con la sesta revisione del Piano, approvata dalla Commissione europea e ora in attesa del via libera definitivo dal Consiglio dell’Unione, il governo rafforza il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili (CER), ampliando la dotazione economica e mettendo al riparo le misure legate alla transizione verde.

Più fondi per le comunità energetiche rinnovabili

Il lavoro congiunto tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha permesso di consolidare gli investimenti chiave su biometano, agri-voltaico e comunità energetiche, garantendo la tenuta dei tempi e l’allineamento ai vincoli europei.

Dopo la riprogrammazione, la misura dedicata alle CER dispone ora di 795,5 milioni di euro, una cifra che consentirà di ampliare il numero di progetti sostenuti e di accelerare la nascita di nuove realtà locali basate sulla condivisione di energia pulita. Le domande già presentate saranno oggetto di una valutazione tecnica e amministrativa approfondita: solo quelle con esito positivo accederanno al finanziamento attraverso la stipula degli atti d’obbligo previsti.

Le nuove tempistiche e i criteri di selezione

Il target fissato dal PNRR prevede che tutte le concessioni vengano assegnate entro il 30 giugno 2026. I progetti che supereranno l’istruttoria ma non rientreranno nei fondi disponibili saranno comunque riconosciuti idonei, e potranno beneficiare di eventuali rifinanziamenti futuri o scorrimenti di graduatoria.

Il MASE ha inoltre chiarito che ulteriori dettagli operativi verranno pubblicati dopo l’approvazione formale della revisione e l’adozione dei relativi decreti attuativi, sia di rango primario che secondario. Questi atti serviranno a riallineare il quadro normativo della misura, garantendo coerenza con la nuova programmazione e con gli obiettivi europei in materia di sostenibilità.

Comunità energetiche, un pilastro della transizione

Le comunità energetiche rinnovabili rappresentano uno degli strumenti più efficaci per decentralizzare la produzione e la distribuzione di energia pulita, coinvolgendo cittadini, imprese e amministrazioni locali in un modello condiviso. Oltre alla riduzione delle emissioni e dei costi in bolletta, le CER contribuiscono a rafforzare la sicurezza energetica nazionale e a promuovere l’autosufficienza dei territori.

Secondo il MASE, questa revisione segna un passo decisivo verso un approccio più partecipativo alla transizione ecologica, in cui la produzione diffusa e la collaborazione tra enti pubblici e privati diventano leve fondamentali per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.