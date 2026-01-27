Pixel e la funzione “Take a Message” al centro dell’attenzione per un’anomalia

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Pixel, sicurezza e possibili contromisure

Negli ultimi giorni una segnalazione tecnica ha acceso l’attenzione su alcuni smartphone Pixel, coinvolgendo direttamente l’app Telefono di Google. Il problema riguarda una funzione pensata per semplificare la gestione delle chiamate perse, ma che in circostanze particolari sembra comportarsi in modo inatteso. Si tratta di “Take a Message”, un’opzione che nasce per consentire a chi chiama di lasciare un messaggio vocale quando il destinatario non risponde. L’utente riceve una notifica e può leggere la trascrizione in tempo reale o ascoltare l’audio successivamente, con la possibilità di intervenire e rispondere durante la registrazione.

In teoria il sistema dovrebbe limitarsi a catturare la voce del chiamante. Alcuni possessori di Pixel però hanno raccontato un’esperienza molto diversa. Nel momento in cui la funzione entra in azione, il microfono del telefono del destinatario resterebbe attivo, trasmettendo i suoni dell’ambiente circostante alla persona che sta chiamando. Un comportamento che apre dubbi sulla tutela dei dati personali. Le prime testimonianze sono comparse mesi fa su forum e piattaforme social, ma solo da poco il numero di segnalazioni ha iniziato a crescere, coinvolgendo modelli differenti e utenti di Paesi diversi. Non si tratta di un fenomeno diffuso su larga scala, ma la natura stessa del problema rende la questione delicata. Anche un singolo episodio può esporre conversazioni private, rumori domestici o informazioni sensibili.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pixel, sicurezza e possibili contromisure

Analizzando i casi emersi, un elemento sembra ricorrere con una certa frequenza. Ovvero molti dei dispositivi coinvolti sono modelli più datati, che non ricevono più aggiornamenti software regolari. Questo dettaglio lascia ipotizzare che il bug possa essere legato a incompatibilità tra versioni dell’app Telefono e sistemi operativi non più supportati pienamente. Nei test condotti su Pixel più recenti e aggiornati, l’anomalia non è stata facilmente riprodotta, mostrando così che il problema non è generalizzato.

Chi ha riscontrato il difetto ha trovato una soluzione temporanea piuttosto semplice, disattivare completamente la funzione “Take a Message”. In questo modo il comportamento anomalo scompare e il microfono non resta attivo durante le chiamate perse. È una misura prudente che, in attesa di un eventuale intervento ufficiale, può ridurre i rischi.

Il caso riporta al centro il tema degli aggiornamenti e del supporto software a lungo termine. Gli smartphone Pixel sono noti per ricevere patch e nuove versioni di Android più velocemente rispetto ad altri dispositivi. Ma quando il ciclo di aggiornamenti termina, anche piccole anomalie possono trasformarsi in problemi concreti. In attesa di chiarimenti ufficiali, l’attenzione resta alta.