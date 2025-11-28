Pixel 8: ecco le nuove opzioni in arrivo con Pixel Studio

Google ha annunciato un ampliamento della compatibilità di Pixel Studio. La novità, riportata nel documento di supporto ufficiale Pixel Phone Help, indica che l’app sarà utilizzabile anche sui dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Finora, l’accesso era limitato ai Pixel 9 e ai modelli successivi, compresi i più recenti Pixel 10. L’aggiornamento della documentazione non è ancora accompagnato dalla possibilità concreta di installare l’app sui modelli più datati, ma rappresenta un chiaro segnale dell’imminente rollout. Fonti del settore hanno sottolineato come il cambiamento rifletta la strategia di Google di estendere gradualmente gli strumenti di creatività digitale agli utenti di dispositivi precedenti. Senza introdurre annunci ufficiali o campagne di comunicazione dedicate.

Google rilascia Pixel Studio anche sui dispositivi Pixel 8

Tra le funzioni illustrate nel supporto, un ruolo centrale è giocato dall’opzione “Anima immagine”. Quest’ultima permette di trasformare un contenuto statico in un’animazione. Gli utenti possono fornire indicazioni al software o selezionare suggerimenti predefiniti, ottenendo un file animato che può essere salvato come GIF, WebP o aggiunto alla libreria degli sticker personali. La procedura sfrutta strumenti interni di Google, dimostrando un crescente interesse per le soluzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale.

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Tale funzione non rappresenta una novità assoluta. Era stata anticipata nei mesi precedenti e avrebbe dovuto comparire nel Pixel Drop di inizio mese, ma la distribuzione è stata posticipata. La presenza della guida tecnica online suggerisce che il rilascio sia solo rinviato e che, con il prossimo aggiornamento, la funzione sarà finalmente disponibile per tutti i dispositivi compatibili.

L’evoluzione di Pixel Studio segnala come Google stia puntando a consolidare un ecosistema di strumenti creativi accessibili a un numero crescente di utenti. La combinazione di nuove funzionalità, estensione della compatibilità e possibilità di produrre contenuti multimediali in modo immediato testimonia la tendenza a integrare capacità avanzate di editing e animazione direttamente negli smartphone. Con effetti che potrebbero influenzare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia quotidiana.