Passa a Windtre: la promo per chi vuole internet senza limiti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Offerta senza limiti

Cambiare numero ormai è diventata una pratica poco diffusa dal momento che dal nostro numero di telefono non dipende solo la nostra reperibilità ma anche numerosi elementi correlati alla nostra identità digitale, numerose piattaforme infatti per autenticare il nostro accesso sfruttano proprio il numero di telefono come garanzia che ad effettuare tale accesso è proprio la nostra persona, di conseguenza quando vogliamo una nuova promozione o comunque vogliamo cambiare operatore la portabilità diventa un elemento essenziale.

Proprio per quanto riguarda quest’ultima dinamica, dunque molti operatori si fanno la guerra con promozioni che puntano proprio su questo elemento per rendere il tutto decisamente più allettante, ed è proprio quello che recentemente ha fatto WINDTRE con la sua nuova offerta dedicata a coloro che vogliono effettuare la portabilità ottenendo caratteristiche assolutamente di alto livello, oggi infatti vi parliamo di una nuova offerta dedicata a questi ultimi con caratteristiche incredibili, il tutto ad un prezzo assolutamente competitivo, scopriamo di cosa si tratta.

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Offerta senza limiti

L’offerta dedicata a coloro che vogliono effettuare la portabilità del numero integra al prezzo di 9,99 € al mese la bellezza di gigabyte di traffico illimitato in connettività 5G di cui 200 GB alla massima velocità e il restante è limitato a 10 Mb per secondo, abbinati ovviamente a minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, l’offerta è disponibile per coloro che effettuano la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici e ha un costo di attivazione pari a zero, potrete scegliere tra una sin fisica oppure una Sim elettronica e il tutto può essere completato direttamente sul sito ufficiale di WINDTRE, l’unico controllo da fare è quello di avere un operatore di provenienza supportato dalla promozione in questione.

Se siete interessati, dunque vi basterà recarvi alla pagina principale di WINDTRE e poi selezionare l’offerta apposita che porta la dicitura “passa a WINDTRE”, se siete interessati non esitate dal momento che l’offerta potrebbe terminare.