Il 2025 è stato un anno solido per OnePlus, che ha continuato a presidiare la fascia alta con dispositivi competitivi e ben accolti dal pubblico. Guardando al 2026, però, l’azienda potrebbe decidere di alzare ulteriormente l’asticella introducendo una variante ancora più avanzata del suo prossimo flagship. Secondo una nuova indiscrezione, accanto al futuro OnePlus 16 potrebbe infatti debuttare un modello più prestante, pensato per soddisfare gli utenti che chiedono da tempo uno smartphone “senza compromessi”. Il nome non è ancora definito, ma le opzioni sul tavolo sarebbero OnePlus 16 Pro o OnePlus 16 Ultra.

Un ritorno atteso da anni nella gamma OnePlus

L’indiscrezione arriva dal leaker OnePlus Club, che su X sostiene come l’azienda stia finalmente valutando il ritorno a una denominazione Pro — o addirittura Ultra — dopo diversi anni di assenza. L’ultimo modello ufficialmente etichettato come Pro risale infatti al 2022, con OnePlus 10 Pro. Da allora, OnePlus ha continuato a proporre smartphone molto potenti, ma senza una vera distinzione netta tra modello base e variante “definitiva”. Una scelta che ha funzionato sul piano commerciale, ma che ha lasciato insoddisfatta una parte della community più esigente.

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Lancio non imminente: si guarda alla fine del 2026

È importante sottolineare che si tratta di un rumor ancora molto preliminare. Lo stesso leaker invita alla cautela, ricordando che un eventuale OnePlus 16 Pro o Ultra non arriverebbe prima del quarto trimestre del 2026. Questo lascia intendere che il progetto, se reale, sarebbe ancora in fase di definizione. Mancano dettagli concreti su specifiche, design e posizionamento, e non è escluso che l’azienda stia semplicemente valutando diverse strategie per la prossima generazione.

Come potrebbe distinguersi il modello Pro o Ultra

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, la vera domanda riguarderebbe le differenze rispetto al modello standard. Storicamente, le versioni Pro di OnePlus si sono distinte per comparto fotografico più avanzato, materiali premium e qualche esclusiva sul fronte display e autonomia. Nel contesto attuale, una variante Ultra potrebbe spingersi oltre, puntando su sensori fotografici più grandi, soluzioni di raffreddamento dedicate, batterie più capienti o tecnologie esclusive non presenti sul modello base. Al momento, però, si tratta solo di ipotesi.

L’eventuale ritorno di un modello Pro o Ultra rappresenterebbe soprattutto un segnale: OnePlus starebbe ascoltando una parte della propria base utenti, che da tempo chiede un vero top di gamma capace di competere frontalmente con le versioni più spinte dei concorrenti.

Con ancora molti mesi davanti prima di qualsiasi annuncio ufficiale, il 2026 potrebbe segnare un cambio di passo nella strategia del brand, riportando in gamma uno smartphone pensato per chi vuole il massimo, senza compromessi.