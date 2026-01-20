OnePlus Nord 5 è praticamente GRATIS su Amazon con questo sconto esclusivo

Ottima promozione lanciata da Amazon in questi giorni che permette di acquistare OnePlus Nord 5 a un prezzo davvero ridicolo, uno dei più bassi di sempre, facilitando l’avvicinamento da parte della maggior parte dei consumatori, così da essere sicuri di poter mettere le mani su un prodotto di qualità, spendendo comunque relativamente poco.

Appartenente ufficialmente alla fascia intermedia della telefonia mobile, il dispositivo in questione ha un peso leggermente superiore alla media, raggiungendo 211 grammi, con dimensioni di 163,41 x 77,04 x 8,1 mm di spessore. Il display è da 6,83 pollici di diagonale, uno Swift AMOLED con risoluzione di 1272 x 2800 pixel, che raggiunge una densità di 450 ppi, con 144 hz di refresh rate e protezione Gorilla Glass 7i.

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A tessere le fila ci pensa un processore da top di gamma, stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3GHz, passando per la solita GPU Adreno 735, con alle spalle 12G di RAM e tanta memoria interna (che comunque non è espandibile con microSD).

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Amazon, arriva lo sconto su OnePlus Nord 5

L’acquisto di questo smartphone non richiede un investimento particolarmente importante, essendo legato alla fascia media della telefonia mobile, difatti, non supera i 407 euro. Da notare, ad ogni modo, che il listino del prodotto sarebbe di 549 euro, di conseguenza solo in questi giorni si ha la possibilità di approfittare di una importante riduzione di circa 150 euro (26% in meno). Ordinatelo subito cliccando questo link.

Al momento dell’acquisto l’utente potrà effettivamente scegliere tra due colorazioni differenti, le quali differiscono in termini di prezzo di soli 5 euro, una spesa pressoché minima che comunque offre la massima libertà di scelta. L’ordine prevede inoltre la spedizione a domicilio con garanzia di 2 anni, che copre i difetti di fabbrica ma non i danni accidentali.