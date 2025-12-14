OnePlus blocca AI Writer dopo censure sul Tibet e sul Dalai Lama

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gli smartphone OnePlus più recenti offrono agli utenti diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tra cui uno di scrittura capace di generare contenuti testuali tramite prompt, chiamato AI Writer. Stando alle segnalazioni di alcuni utenti OnePlus, tale strumento di intelligenza artificiale sarebbe orientato per un utilizzo in Cina, tanto che censura argomenti specifici. Il popolare produttore ha fornito una spiegazione e deciso di sospendere temporaneamente la funzionalità in attesa di una correzione che richiede più tempo del previsto.

Rifiuto di generare testi su argomenti sensibili

Lo strumento AI Writer si sarebbe rifiutato di generare testi su determinati argomenti “caldi”, come il Tibet, il Dalai Lama e lo stato indiano di Arunachal Pradesh. Pare che la funzionalità dica semplicemente agli utenti di “provare a inserire qualcos’altro” senza fornire spiegazioni sul motivo del blocco. Questi argomenti sono notoriamente sensibili per il governo cinese e soggetti a censura rigida nei servizi digitali operanti nel paese.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul forum ufficiale, il produttore ha reso noto che negli ultimi giorni l’azienda ha ricevuto segnalazioni di incongruenze tecniche con AI Writer nell’app OnePlus Notes e ha prontamente avviato un’indagine interna. Il problema riscontrato dal team di sviluppatori richiede più tempo per essere risolto e proprio per tale motivo OnePlus ha deciso di disattivare temporaneamente AI Writer in Notes.

Disattivazione temporanea senza data di ripristino

La funzionalità è stata effettivamente disattivata da OnePlus per garantire agli utenti un’esperienza coerente mentre viene risolto il problema tecnico sottostante. Al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe tornare ad essere disponibile, sebbene il problema potrebbe non essere esteso a livello globale ma limitato solo ad alcuni mercati, in particolare quelli in cui tali argomenti sono percepiti come maggiormente “delicati”.

La situazione solleva interrogativi sulla governance degli strumenti AI nei dispositivi venduti globalmente. Molti produttori tecnologici cinesi devono bilanciare requisiti normativi domestici con aspettative di libertà di espressione nei mercati occidentali. Implementare filtri di contenuto che riflettono sensibilità politiche specifiche di un paese in dispositivi venduti globalmente crea inevitabili conflitti.

OnePlus dovrà probabilmente implementare versioni regionalizzate di AI Writer con filtri di contenuto differenziati per mercato, oppure rimuovere completamente le restrizioni nelle versioni internazionali rischiando però complicazioni per le unità vendute in Cina. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli dal team del produttore cinese su come intende risolvere questa delicata situazione che tocca temi tecnici e geopolitici insieme.