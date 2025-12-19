OnePlus 15T: un leak ne svela in anteprima le specifiche

Come ben sapete l’azienda cinese OnePlus si accinge a immettere nel mercato degli smartphone il suo prossimo dispositivo denominato OnePlus 15T per il mercato cinese e 15 S per il mercato europeo, quest’ultimo dovrebbe rappresentare una punta di elevato livello per l’azienda dal momento che includerà caratteristiche da top di gamma, queste ultime per l’appunto sono trapelate sul web grazie ad un post su X che raccontano nel dettaglio le specifiche tecniche che dovrebbero arrivare con il dispositivo, il condizionale è d’obbligo dal momento che si tratta comunque di caratteristiche non ufficiali.

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Le possibili specifiche tecniche

Il dispositivo in questione dovrebbe esordire con a bordo un system on chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe avere delle forme decisamente compatte, tanto da avere un display OLED con diagonale di 6,31 pollici, una risoluzione di 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165 Hz.

Secondo il leak il dispositivo in questione dovrebbe poi fare affidamento per quanto riguarda il comparto fotografico su un sensore principale di elevata qualità, parliamo infatti di un sensore Samsung o Sony da 200 megapixel, accompagnato da un obiettivo zoom 50x senza però la presenza di un obiettivo ultra grandangolare.

In ultimo avremo anche una batteria decisamente da record, parliamo infatti di un’unità che dovrebbe raggiungere o forse superare i 7500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 100 W o 120 W, dovrebbe però essere assente il supporto alla ricarica wireless, mancanza probabilmente correlata alla mancanza di spazio, visto che comunque parliamo di un dispositivo tutto sommato compatto.

Per quanto riguarda il sistema operativo montato a bordo, dovremmo avere Android 16 con ColorOS 16, ovviamente non poteva mancare l’ultima versione disponibile dal momento che parliamo di un hardware assolutamente di primo livello in grado di supportare tutte le caratteristiche evolute di queste nuove versioni dei software, non rimane dunque che attendere l’arrivo sul mercato per avere conferma.