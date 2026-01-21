OnePlus 15T: decisamente un top di gamma con super batteria

Uno tra smartphone sicuramente più interessanti per questo 2026 sarà senza dubbio OnePlus 15T, quest’ultimo arriverà nel corso dei prossimi mesi e porterà con sé ovviamente tantissime interessanti novità, le attenzioni infatti si stanno concentrando proprio sul dispositivo e ovviamente le voci di corridoio non tardano ad arrivare.

Il dispositivo in questione in incarnerà perfettamente il concetto di top di gamma compatto e ad accendere l’hype degli appassionati ci ha pensato il leaker Digital Chat Station, quest’ultimo infatti ha dichiarato che il dispositivo in questione dovrebbe vantare delle specifiche tecniche da top e arrivare con una batteria assolutamente incredibile, contenuta in un peso totale di 194 g, la batteria dovrebbe offrire una capacità tra 7000 e 7500 mAh, di conseguenza potremmo trovarci addirittura con una capacità superiore rispetto a quella integrata all’interno di OnePlus 15 che si ferma a 7300mAh, tutto ciò è merito ovviamente della tecnologia silicio carbonio.

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Specifiche da top di gamma

Per quanto riguarda gli elementi presenti sotto la scocca, il dispositivo non fa sconti, arriverà dotato di un processore Snapdragon 8 Elite gen 5 accompagnato da una configurazione con 12 GB di RAM 256 GB di storage e nella versione più costosa da 16 GB di RAM e 1 TB di storage, memorie UFS 4.1, elementi che tra l’altro muoveranno un display assolutamente di altissimo livello dal momento che parliamo di una unità da 6,3 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz, il che rende il dispositivo assolutamente ottimo anche per giocare.

Il dispositivo in questione dovrebbe arrivare all’interno del mercato cinese il prossimo aprile e godrà delle seguenti colorazioni di lancio: Pure Cocoa, Healing White e Relaxing Matcha, non sappiamo se effettivamente quest’ultimo arriverà anche all’interno del mercato internazionale e di conseguenza in Europa tantomeno siamo in grado al momento di fornire una previsione sul prezzo, servirà attendere aprile per capire quale sarà il prezzo di lancio in Cina e poi fare una stima per l’eventuale prezzo europeo, si tratterà comunque di un dispositivo che si posizionerà al di sotto del fratello maggiore ma sicuramente meno di troppo.