OnePlus 15T: decisamente un top di gamma con super batteria

Uno tra smartphone sicuramente più interessanti per questo 2026 sarà senza dubbio OnePlus 15T, quest’ultimo arriverà nel corso dei prossimi mesi e porterà con sé ovviamente tantissime interessanti novità, le attenzioni infatti si stanno concentrando proprio sul dispositivo e ovviamente le voci di corridoio non tardano ad arrivare.
Il dispositivo in questione in incarnerà perfettamente il concetto di top di gamma compatto e ad accendere l’hype degli appassionati ci ha pensato il leaker Digital Chat Station, quest’ultimo infatti ha dichiarato che il dispositivo in questione dovrebbe vantare delle specifiche tecniche da top e arrivare con una batteria assolutamente incredibile, contenuta in un peso totale di 194 g, la batteria dovrebbe offrire una capacità tra 7000 e 7500 mAh, di conseguenza potremmo trovarci addirittura con una capacità superiore rispetto a quella integrata all’interno di OnePlus 15 che si ferma a 7300mAh, tutto ciò è merito ovviamente della tecnologia silicio carbonio.
Specifiche da top di gamma
Per quanto riguarda gli elementi presenti sotto la scocca, il dispositivo non fa sconti, arriverà dotato di un processore Snapdragon 8 Elite gen 5 accompagnato da una configurazione con 12 GB di RAM 256 GB di storage e nella versione più costosa da 16 GB di RAM e 1 TB di storage, memorie UFS 4.1, elementi che tra l’altro muoveranno un display assolutamente di altissimo livello dal momento che parliamo di una unità da 6,3 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz, il che rende il dispositivo assolutamente ottimo anche per giocare.
Il dispositivo in questione dovrebbe arrivare all’interno del mercato cinese il prossimo aprile e godrà delle seguenti colorazioni di lancio: Pure Cocoa, Healing White e Relaxing Matcha, non sappiamo se effettivamente quest’ultimo arriverà anche all’interno del mercato internazionale e di conseguenza in Europa tantomeno siamo in grado al momento di fornire una previsione sul prezzo, servirà attendere aprile per capire quale sarà il prezzo di lancio in Cina e poi fare una stima per l’eventuale prezzo europeo, si tratterà comunque di un dispositivo che si posizionerà al di sotto del fratello maggiore ma sicuramente meno di troppo.