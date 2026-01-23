Offerta WindTre con GIGA illimitati in 5G: scopri come ottenerla

Il listino dell’operatore WindTre riserva offerte adeguate a tutti i nuovi clienti che mirano a ottenere servizi di qualità e contenuti abbondanti. Chiunque desideri cambiare operatore o attivare una nuova linea, ha la possibilità di ricevere offerte con Giga in 5G e tantissimi minuti per le chiamate, ma soltanto alcuni clienti più fortunati hanno l’opportunità di attivare l’offerta con traffico dati illimitato a un costo più che economico.

L’offerta WindTre GO Unlimited è rivolta soltanto a coloro che trasferiscono il numero da uno degli operatori virtuali selezionati dal gestore arancione, il quale consente di attivare l’offerta gratuitamente e ricevere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga a un prezzo davvero irrisorio.

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Scopri come ottenere l’offerta WindTre GO Unlimited

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited è riservata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Indicando il proprio operatore di provenienza e richiedendo il trasferimento del numero a WindTre, sarà possibile esprimere la propria preferenza tra l’acquisto di una SIM fisica o di un eSIM. In entrambi i casi, il gestore non richiederà alcuna spesa e consentirà di ottenere l’offerta andando incontro esclusivamente al costo di rinnovo pari a 9,99 euro al mese.

I clienti potranno così ottenere ogni mese minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati in FULL SPEED. In più, WindTre offre Giga senza limiti per la navigazione, 14,9 GB extra per la navigazione in Unione Europea e ulteriori 25 GB extra per tre mesi per la navigazione in Unione Europea per coloro che attivano l’offerta con l’opzione Ricarica Automatica.

Per ottenere l’offerta, dunque, è fondamentale essere clienti di uno degli operatori indicati in precedenza e richiedere il trasferimento del numero a WindTre. Accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita si avrà modo di completare l’attivazione della tariffa Unlimited e usufruire sin dal primo momento degli straordinari servizi previsti.