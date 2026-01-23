Offerta folle quella sull’HONOR 400 5G: su Amazon costa solo 339,90€

Quale momento migliore se non questo per portare a casa uno smartphone con rapporto qualità/prezzo ottimo? Se da tempo volete acquistare un nuovo device ma i costi di listino eccessivi vi hanno fatto cambiare idea, oggi è il vostro giorno fortunato. L‘HONOR 400 5G viene proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon al fantastico prezzo di soli 339,90 euro grazie al -6%.

Un dispositivo che si contraddistingue grazie a diverse caratteristiche ma, soprattutto, per la capacità di offrire prestazioni fluide per gaming e multitasking con il processore Snapdragon 7 Gen 3. Inoltre, non teme le situazioni più pericolose. La resistenza IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS, protegge il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

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HONOR 400 5G in offerta su Amazon

Come anticipato, questo smartphone a marchio HONOR è perfetto per tutti dato che la resistenza IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS, protegge il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

Oltre a ciò, godere di colori vivaci e contrasto perfetto è possibile grazie al display AMOLED da 6,55 pollici con picco di luminosità 5000nit e frequenza di aggiornamento 120Hz. A tali caratteristiche bisogna affiancare la tecnologia Sunlight Display che assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, mentre la gamma cromatica DCI-P3 e 1,07 miliardi di colori offrono un’esperienza cinematografica. Avete mai sentito parlare dell’Eye Comfort? Quest’ultimo, con PWM 3840Hz, si occupa di ridurre sfarfallio e affaticamento visivo.

Perché attendere ancora quando Amazon ha deciso di scontare l’HONOR 400 5G del 6% e di proporlo al costo di soli 339,90 euro? E’ possibile anche catturare dettagli mozzafiato con la fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica (OIS) e zoom AI Super 30X. Approfittatene subito.