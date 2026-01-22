Novità per i gruppi WhatsApp, la cronologia sarà visibile ai nuovi partecipanti

WhatsApp ha in serbo per gli utenti grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda una delle regole storiche presenti sui gruppi. I gruppi di WhatsApp hanno conquistato sin da subito gli utenti, grazie alla loro indubbia utilità.

Prima dei gruppi, bisognava mandare dei singoli messaggi a tutti gli utenti che si volevano contattare. Invece, dall’avvento di questa novità, si sono potuti creare dei gruppi di persone in cui inviare le comunicazioni per tutti.

Con il tempo le funzioni dei gruppi si sono modificate, fino a rendere tutto più semplice ed intuitivo. Sono state poi aggiunte delle novità sempre per favorire l’esperienza di tutti all’interno di queste conversazioni.

WhatsApp cambierà una delle regole storiche dei gruppi

Ora WhatsApp ha deciso di introdurre una novità che migliorerà in maniera sostanziale le funzioni all’interno dei gruppi. La funzione in questione permetterà ai nuovi membri aggiunti a posteriori di leggere anche i messaggi che sono stati inviati prima del loro ingresso.

Questo era un grosso limite nei gruppi di WhatsApp, che spesso poteva inficiare l’esperienza degli utenti. Grazie all’introduzione di questa nuova funzione, che ancora in fase di test, gli amministratori dei gruppi saranno in grado di scegliere se condividere con i nuovi partecipanti le conversazioni precedenti.

L’amministratore, inoltre, avrà la facoltà di scegliere quanti messaggi poter far vedere ai nuovi membri del gruppo. Si potranno scegliere diverse opzioni, fino ai 100 messaggi precedenti. Per quanto riguarda la privacy, infatti, WhatsApp ci ha tenuto a rassicurare tutti gli utenti. La condivisione della cronologia non sarà infatti automatica, ma ogni amministratore sceglierà a propria discrezione se e quanto condividere dei messaggi scambiati in precedenza.

In questo modo, WhatsApp punta a rendere i gruppi dei veri e propri spazi di collaborazione, eliminando quello che fino a questo momento era un limite per gli utenti. Allo stesso tempo si continua a proteggere la privacy di tutti.