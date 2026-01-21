Notebook Lenovo in PROMOZIONE su Amazon: sconto di 100€

Un risparmio davvero interessante vi attende sull’acquisto di Lenovo IdeaPad Flex 5, un notebook convertibile 2-in-1 che vi permette di mettere le mani su tanta tecnologia di ultima generazione, garantendo comunque discrete prestazioni, con il plus proprio della possibilità di utilizzarlo alla stessa stregua di un tablet. La promozione disponibile su Amazon vi garantisce un risparmio di 100 euro sul listino.

Il display è da 14 pollici, un IPS LCD con risoluzione massima di 1920 x 1200 pixel (WUXGA), completamente touchscreen. La sua qualità è generalmente buona, in linea con le aspettative per la fascia di prezzo, le cui cornici sono sottili e abbastanza lineari su tutti i lati. Sotto il cofano si può trovare un processore di ultima generazione, AMD Ryzen 7 7730U, con una configurazione che si completa con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD; le sue prestazioni sono abbastanza in linea con le aspettative, si può pensare di utilizzarlo senza problemi per la produttività quotidiana, senza eccessi in ambito grafico.

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Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza alcuna personalizzazione software o limitazioni particolari. La batteria, componente integrato non removibile, offre una buonissima autonomia, garantendo l’usabilità quotidiana per lunghe sessioni.

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Amazon: il notebook Lenovo è in sconto solo per poco tempo

Lo sconto disponibile in questi giorni su Amazon vi garantisce il massimo risparmio, si parte da un listino di 849 euro, per scendere di circa 100 euro, in modo tale da arrivare a spendere solamente 749 euro per il suo acquisto definitivo (circa il 12% in meno). Correte subito su questo link per effettuare l’ordine.

In fase d’acquisto potrete scegliere, eventualmente, anche 8GB di RAM, ma a dispetto di quanto si potrebbe pensare il suo prezzo è maggiore, per questo motivo consigliamo di scegliere la variante da 16GB.