NoiPA si aggiorna: notifiche più intelligenti e personalizzabili

L’app NoiPA riceve un aggiornamento importante con la versione 7.2.0. Che è ora disponibile su Google Play Store, App Store e AppGallery. La novità principale riguarda la gestione delle notifiche push. Questa diventa finalmente personalizzabile in base agli ambiti di interesse degli utenti. Ogni utilizzatore può scegliere quali comunicazioni ricevere. Evitando avvisi superflui e concentrandosi sulle informazioni davvero rilevanti. Come ad esempio aggiornamenti su cedolini stipendiali, certificazioni uniche, trattenute o altre comunicazioni ufficiali.

Questa funzione rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle versioni precedenti. In cui gli avvisi arrivavano in modo generico e senza distinzione tra le varie aree professionali. Oltre alla personalizzazione delle notifiche, l’aggiornamento porta piccoli miglioramenti all’esperienza utente generale. E anche opzioni aggiuntive per la configurazione del profilo. In questo modo, NoiPA rende più immediato l’accesso ai servizi principali. E poi semplifica la navigazione all’interno dell’app. La piattaforma rimane uno strumento essenziale per consultare documenti personali. Ma anche monitorare la retribuzione annua lorda e restare aggiornati sulle ultime notizie della Pubblica Amministrazione. E tutto direttamente dallo smartphone.

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Come attivare le notifiche personalizzate e aggiornare l’app NoiPA

Per usufruire delle nuove funzionalità, gli utenti devono aprire la scheda “Profilo” nella barra inferiore dell’app. E poi accedere alla sezione “Notifiche push”. Qui è possibile abilitare la ricezione e selezionare gli ambiti di interesse. Così che l’app invii solamente i messaggi pertinenti. L’aggiornamento può essere installato manualmente tramite lo store di riferimento. Oppure automaticamente, se questa funzione è già attiva sul dispositivo.

È richiesto almeno Android 10 per completare l’installazione. La possibilità di personalizzare le notifiche riduce il rumore informativo. Ma anche migliora la produttività e rende l’esperienza complessiva più chiara e organizzata. Con NoiPA 7.2.0, gli utenti della Pubblica Amministrazione possono gestire meglio le informazioni quotidiane. E inoltre ricevere solo ciò che serve davvero e ottimizzare il tempo dedicato alle attività amministrative. La combinazione di personalizzazione, semplicità e chiarezza fa di questo aggiornamento un passo importante verso un’app più utile. Ma anche efficiente e vicina alle esigenze concrete degli utenti.