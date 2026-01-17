Nintendo: arriva anche il recap delle abitudini di gioco

Il “Year In Review” di Nintendo dedicato al 2025 è comparso solo ora, a diverse settimane dall’inizio del 2026. Momento in cui i classici riepiloghi di fine anno sono già stati commentati e dimenticati. In un panorama in cui tutto tende a muoversi all’unisono, con date e tempistiche ormai prevedibili, la scelta di Nintendo attira l’attenzione. Il ritardo, però, passa in secondo piano una volta entrati nel vivo del recap. Il Year In Review Nintendo si presenta come un’esperienza pensata per chi ama osservare le proprie abitudini di gioco. Non si limita a ricordare quali titoli sono stati avviati nel 2025, ma accompagna l’utente in un vero e proprio viaggio tra ore accumulate, periodi di maggiore attività e preferenze che emergono mese dopo mese.

Nintendo presenta il suo recap “Year in Review”

E non è tutto. Quando sembra che l’esperienza sia ormai conclusa, arriva un momento inaspettato. Al termine del riepilogo annuale, Nintendo apre una porta sul passato e invita a ripercorrere l’intera storia dell’account. Non più solo il 2025, ma tutti gli anni trascorsi su Switch, dal primo giorno in cui la console è stata accesa fino ad oggi. Per chi ha acquistato una Nintendo Switch tanti anni fa, rivedere la data dell’acquisto ha un effetto immediato. Tornano alla mente le prime settimane, il gioco che monopolizzava ogni sessione e la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di nuovo. Il tutto rivivendo il proprio passato con la console.

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Se l’idea vi stuzzica, il suggerimento è di non aspettare troppo. Sony, infatti, ha già rimosso il proprio recap e non c’è alcuna certezza che Nintendo mantenga tale servizio disponibile a lungo. Se avete voglia di scoprire che tipo di giocatori siete stati nel 2025 o di rivivere l’intero percorso fatto con Switch, questo è probabilmente il momento giusto per farlo. In tal modo sarà possibile rivivere la propria intera esperienza con il mondo gaming di Nintendo.