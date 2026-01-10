Netflix svela i contenuti del 2026 con “What Next?”

Mentre tutti gli abbonati Netflix si aspettavano l’arrivo di un episodio segreto di Stranger Things, la piattaforma di intrattenimento ha svelato i film e le serie TV che debutteranno nel corso del 2026. Attraverso un filmato pubblicato su tutti i propri canali social, è possibile scorgere alcuni dei più importanti titoli che arricchiranno il catalogo dell’azienda.

La line up 2026 sarà composta da una vasta scelta di serie e film che accompagneranno gli spettatori per tutto l’anno. In catalogo arriveranno contenuti pensati per ridere in maniera spensierata o piangere fiumi di lacrime. Non mancheranno prodotti avventurosi mentre altri saranno incentrati sul mistero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La promessa è quella di un anno ricco di novità pronte ad appassionare tutti gli utenti. Tra gli spezzoni mostrati nel filmato spiccano le primissime immagini per Enola Holmes 3, Lupin, Peaky Blinders: The Immortal Man e The Gentlemen.

Netflix svela i titoli che arricchiranno il catalogo nel corso del 2026, con avventure, misteri e molte emozioni

Non mancherà il ritorno di grandi serie attese con ansia dal pubblico come Bridgerton ed Emily in Paris. Gli amanti delle grandi storie saranno lieti di scoprire che serie come Narnia, ONE PIECE, Avatar: La leggenda di Aang, Devil May Cry e The East Palace potranno mostrare le nuove avventure dei propri protagonisti.

Nel corso dell’anno arriveranno film caratterizzati da grandi attori nel cast come Here Comes the Flood, con Denzel Washington e Robert Pattinson, oltre ad APEX con Charlize Theron. Anche l’animazione potrà contare su nuovi contenuti con il ritorno delle amatissime marionette di Sesame Street e con il film d’animazione Swapped – Al tuo posto nel cui cast vocale spiccano Michael B. Jordan e Juno Temple.

La saga di The Witcher giungerà a conclusione con l’ultima stagione il cui debutto è atteso entro l’anno insieme alla nuova edizione del Six Kings Slam o del NFL Christmas Gameday. Importanti novità anche per gli appassionati di Stranger Things che potranno tornare ad Hawkins con la nuova serie Stranger Things: Tales From ‘85.