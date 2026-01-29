Netflix: le novità in arrivo sulla piattaforma streaming

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Netflix propone novità imperdibili per lo streaming di febbraio

Con l’arrivo del mese di febbraio, Netflix presenta novità interessanti per il suo catalogo. Il 5 febbraio, arriva la serie Avvocato di difesa che torna con una quarta stagione che mette Mickey Haller con le spalle al muro come mai prima. Accusato di omicidio, costretto a difendere se stesso e a fare i conti con i fantasmi del passato, il legal drama alza la posta e promette una corsa contro il tempo senza tregua. Lo stesso giorno arriva anche Leonesse, una serie che presenta cinque donne comuni che scelgono la via più estrema per cambiare il proprio destino. Per i film, invece, spicca La vera regina degli scacchi, che racconta l’ascesa di Judit Polgár, bambina prodigio ungherese. Il film, in arrivo il 6 febbraio, segue un percorso lungo quindici anni, fatto di vittorie, sacrifici e ostacoli, fino all’ossessione di affrontare Garry Kasparov.

Netflix propone novità imperdibili per lo streaming di febbraio

Il 10 febbraio arriva, invece, Motorvalley, una serie che trasforma il Campionato GT in un’arena emotiva fatta di ambizione, redenzione e velocità. Il giorno dopo, arriva su Netflix, Brotherhood – Stato di paura. In questo film la criminalità organizzata e la corruzione della polizia si intrecciano in una spirale di violenza. Al centro c’è Elisa, appena diciottenne, rapita da agenti corrotti, mentre sua zia Cristina cerca disperatamente di salvarla.

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Il film In viaggio con Joe, in arrivo su Netflix il 13 febbraio, parla di rapporti difficili e crescita personale. Un viaggio verso il college diventa il pretesto per far emergere tensioni, incomprensioni e quelle lezioni che non arrivano mai nei momenti comodi, ma restano addosso a lungo. Sempre il 13 febbraio arriva anche Il museo dell’innocenza, la serie tratta dal romanzo di Orhan Pamuk. Qui è raccontata la storia tormentata di Kemal appartenente ad una delle famiglie più ricche di Istanbul e Füsun, una giovane parente di umili origini. Una storia che intreccia amore, tormento e ossessione.

Il 19 febbraio, torna The Night Agent con la sua terza stagione. Dopo gli eventi della precedente stagione emergono nuove dinamiche pronte ad portare a galla complotti e alleanze pericolose. Infine, arriva in streaming su Netflix il film Firebreak. Si tratta di un dramma familiare che si trasforma in un incubo claustrofobico. Una bambina scompare nel bosco, un incendio fuori controllo blocca i soccorsi e una madre rifiuta di arrendersi. La storia, disponibile dal 20 febbraio, gioca sul doppio pericolo, fino a insinuare il dubbio che qualcuno non stia dicendo la verità.