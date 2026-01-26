Motorola torna sullo smartphone flessibile che si indossa al polso

Motorola continua a esplorare strade alternative nel mondo degli smartphone, confermando un interesse costante per formati fuori dagli schemi. Dopo essere stata tra le prime aziende a credere nei pieghevoli con il ritorno del Razr nel 2019, il marchio sembra intenzionato a spingersi oltre, puntando su dispositivi che superano il concetto tradizionale di telefono.

Le ultime indicazioni arrivano da un brevetto recente che descrive uno smartphone pieghevole progettato per avvolgersi attorno al polso. Non si tratta di un’idea completamente nuova per Motorola, che aveva già mostrato un concept simile nel 2023, ma i nuovi documenti suggeriscono che il progetto non sia stato accantonato e che l’azienda stia continuando a investire su questa visione.

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Un dispositivo pensato per più modalità d’uso

Il brevetto è stato rielaborato in un render concettuale che mostra le diverse possibilità di utilizzo del dispositivo. Oltre alla modalità “indossabile”, con lo smartphone piegato intorno al polso come una sorta di bracciale tecnologico, emerge anche la possibilità di sfruttarne la flessibilità per trasformare una parte della struttura in una base d’appoggio. In questo modo il dispositivo potrebbe essere posizionato su un tavolo per la consultazione di contenuti, senza bisogno di accessori esterni.

Questo approccio evidenzia l’intenzione di Motorola di unire più categorie di prodotto in un unico oggetto, a metà strada tra smartphone e wearable, cercando soluzioni pratiche per l’uso quotidiano.

Cerniera speciale e compromessi strutturali

Uno degli elementi più interessanti del brevetto riguarda la cerniera posteriore. Il meccanismo sarebbe studiato per garantire un equilibrio tra flessibilità e rigidità, permettendo al dispositivo di mantenere la forma scelta dall’utente. Allo stesso tempo, il design prevede una sezione non pieghevole, necessaria per ospitare componenti che non possono essere realizzati con materiali flessibili, come parte dell’elettronica interna. Chiaramente arriveranno delle novità in merito alla questione, la quale diventa sempre più insistente anno dopo anno.