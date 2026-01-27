Motorola prepara due nuovi medio gamma: ecco cosa sappiamo su Moto G67 e Moto G77

Motorola continua a presidiare con decisione la fascia media e, secondo un recente leak emerso da un listino di un rivenditore greco, sarebbe ormai imminente il debutto di due nuovi smartphone destinati a questo segmento: Moto G67 e Moto G77. Le informazioni non sono ancora ufficiali, ma delineano dispositivi piuttosto interessanti, accomunati da molte caratteristiche chiave e differenziati in modo mirato per coprire due livelli di prezzo distinti.

Display AMOLED per entrambi, salto netto rispetto al passato

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda lo schermo. Moto G67 e Moto G77 dovrebbero abbandonare definitivamente i pannelli LCD adottati in precedenza, puntando entrambi su un display AMOLED da 6,8 pollici. La risoluzione indicata è 1272 × 2772 pixel, con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che arriverebbe fino a 5.000 nit, valore decisamente ambizioso per la categoria. Il pannello sarebbe inoltre protetto da Gorilla Glass 7i e integrerebbe il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, soluzione ormai diventata uno standard anche nei medio gamma più evoluti.

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Prestazioni differenziate: Dimensity 6300 o 6400

Le principali differenze tra i due modelli emergono osservando la scheda tecnica interna. Moto G67 dovrebbe affidarsi al MediaTek Dimensity 6300 a 6 nanometri, accompagnato da 4 GB di RAM, una configurazione pensata per un utilizzo quotidiano fluido ma senza ambizioni da power user. Moto G77, invece, salirebbe di livello grazie al Dimensity 6400, sempre a 6 nanometri, abbinato a 8 GB di RAM. Una scelta che suggerisce un posizionamento più orientato al multitasking spinto e a una maggiore longevità nel tempo.

Fotocamere: 50 MP o 108 MP, ma stesso ultrawide

Anche il comparto fotografico contribuirebbe a distinguere i due modelli. Moto G67 dovrebbe montare un sensore principale da 50 megapixel, mentre Moto G77 farebbe un deciso salto in avanti con una fotocamera da 108 megapixel. Entrambi condividerebbero invece un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel con apertura f/2.2, pensata per selfie e videochiamate di buona qualità.

Sul fronte dell’autonomia, i due smartphone dovrebbero essere equipaggiati con una batteria da 5.200 mAh, supportata da ricarica rapida Turbo da 30 W. Non manca poi lo slot per microSD, con supporto fino a 2 TB, una caratteristica sempre più rara ma ancora molto apprezzata. Interessante anche la presenza delle certificazioni IP64 per la resistenza a polvere e schizzi d’acqua e MIL-STD-810H, che garantirebbe una maggiore robustezza in condizioni ambientali difficili.

Lancio atteso a breve, ma serve cautela

Al momento non ci sono indicazioni precise su data di presentazione e prezzi, ma la comparsa in un listino retail lascia pensare a un annuncio non troppo lontano. Come sempre in questi casi, è bene prendere tutto con cautela: si tratta di informazioni non confermate che dovranno essere validate direttamente da Motorola. Se i dati venissero confermati, Moto G67 e Moto G77 andrebbero a rafforzare ulteriormente l’offerta dell’azienda nella fascia media, puntando su display di qualità e una dotazione tecnica complessivamente molto solida.