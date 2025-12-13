Motorola Moto Tag 2: il nuovo tracker Android appare nelle prime immagini

Motorola sta preparando Moto Tag 2, erede del tracker lanciato nel 2024 e diventato rapidamente uno dei prodotti più apprezzati nel panorama Android, soprattutto grazie alla presenza dell’UWB, tecnologia che consente una localizzazione estremamente precisa. L’anteprima arriva da androidheadlines.com, che ha ottenuto immagini e primi dettagli sul nuovo modello.

Il successo del Moto Tag originale è stato favorito anche da promozioni frequenti, che hanno permesso al dispositivo di raggiungere un pubblico ampio. La seconda generazione punta a proseguire su questa strada, anche se per ora non c’è alcuna indicazione sulle tempistiche di lancio. Le immagini emerse suggeriscono comunque un annuncio non lontano, vista la cura del materiale promozionale già pronto per la distribuzione.

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Le novità visibili: due colori e un dettaglio misterioso

Moto Tag 2 dovrebbe arrivare in almeno due varianti cromatiche: beige e arancione, le colorazioni mostrate nelle foto trapelate. Il design rimane vicino alla filosofia del primo modello, ma si nota un particolare inedito: un piccolo forellinosulla parte superiore del tracker, assente nella generazione precedente.

La funzione non è ancora chiara, ma circolano due ipotesi. La prima riguarda un possibile secondo altoparlante: il Moto Tag attuale ne ha uno sul retro e Motorola potrebbe aver deciso di potenziarne il volume o la direzionalità, migliorando la capacità di localizzazione sonora. La seconda ipotesi è più pratica e suggerisce che il foro possa essere un punto di accesso per facilitare l’apertura del dispositivo. La sostituzione della batteria, infatti, non è particolarmente intuitiva sull’attuale modello, e Motorola potrebbe aver deciso di semplificare l’operazione.

In attesa delle specifiche tecniche

Non sono ancora trapelate informazioni sulle caratteristiche interne del nuovo tracker, né dettagli sulle funzioni software o sulla compatibilità con il network di ricerca Android. Considerato il posizionamento del modello precedente, è probabile che Moto Tag 2 mantenga funzioni avanzate di localizzazione e integrazione con i dispositivi Motorola, ma per conferme serviranno ulteriori indiscrezioni o l’annuncio ufficiale.