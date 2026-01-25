Motorola Edge 60: vostro con il 44% di sconto oggi su Amazon

Uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, Motorola Edge 60 può essere acquistato in questi giorni con un risparmio nettamente superiore al normale (circa il 44% di sconto), e soprattutto la possibilità di accedere a una infinità di specifiche e prestazioni di qualità, puntando fortissimo su una estetica riconoscibile e quasi unica nel suo genere. L’acquisto, possibile solo su Amazon, prevede la possibilità di riceverlo gratuitamente presso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi.

Tutti gli utenti interessati al nuovo modello di casa Motorola, devono prima di tutto sapere essere estremamente trasportabile e di relative piccole dimensioni, poiché può raggiungere 161,2 x 73,08 x 7,95 mm e un peso di 179 grammi. E’ uno smartphone completamente resistente all’acqua, con una impermeabilità che ne permette anche l’immersione (ma per poco tempo, mi raccomando).

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Il display è da 6,7 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, fermo restando essere tecnologia P-OLED con densità di 446 ppi, refresh rate a 120Hz, e oltre 16 milioni di colori. Non dovete assolutamente preoccuparvi di graffi o urti, data la presenza di Gorilla Glass 7i nella parte anteriore. Le prestazioni vengono invece garantite da un processore MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando per 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che si può estendere, dipendentemente dalla versione acquistata, anche verso 512GB (espandibili con microSDXC).

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Motorola Edge 60: attenzione al nuovo sconto e prezzo basso su Amazon

Un risparmio fuori da ogni logica sull’acquisto di Motorola Edge 60, il prodotto di base avrebbe un listino di 379 euro, ma solamente in questi giorni è stata attivata una promozione che abbassa la spesa del 44%, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter spendere per il suo acquisto 212 euro circa, sempre con spedizione gratuita a domicilio e garanzia della durata di 24 mesi. Premete qui per l’ordine.