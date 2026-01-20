Monitor da gaming ACER NITRO in sconto assurdo su Amazon: costa solo 79 euro

Uno dei migliori monitor da gaming di fascia medio-bassa è oggi in super sconto su Amazon, facilitando e permettendo così l’acquisto da parte del pubblico, e avvicinando sempre più utenti all’ordine, promettendo in cambio ottime prestazioni generali, e un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente per tutti.

Il prodotto in questione è un Acer Nitro KG242YX1, si tratta a tutti gli effetti di un monitor da gaming da 23,8 pollici, che si appoggia alla tecnologia IPS LCD per raggiungere una risoluzione massima in FullHD, ma soprattutto un refresh rate esteso fino a 200Hz. Il tempo di risposta ridottissimo, pari a soli 0,5ms, e il supporto all’AMD FreeSync Premium, lo identificano ancora di più come un monitor da gaming.

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La sua luminosità massima, pari a 250nits, ne permette facilmente l’utilizzo in ogni condizione luminosa, riducendo al minimo anche i riflessi con il trattamento del pannello. Spostando l’attenzione nella parte posteriore, invece, possiamo trovare una porta HDMI 2.0 e anche una DisplayPort 1.2. Da non trascurare, infine, la presenza di speaker integrati, così da non rendere indispensabile il collegamento di un accessorio esterno.

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Amazon lancia lo sconto sul monitor da gaming Acer Nitro

Un monitor di qualità con una spesa tutt’altro che elevata, arriva difatti lo sconto migliore del momento, con gli utenti che si ritrovano a dover spendere solamente 79 euro per l’acquisto di un prodotto completo e funzionale. Si parte da un listino di 129,90 euro, per scendere di circa 50 euro, grazie allo sconto automaticamente applicato e, come anticipato, aperto sostanzialmente a tutti (senza vincoli particolari da segnalare). Correte subito a questo indirizzo, così risparmierete al massimo sul suo acquisto definitivo.

Da notare che del prodotto indicato esiste solo ed esclusivamente la colorazione che trovate nell’articolo.