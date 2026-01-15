Mammotion: ecco i robot LUBA 3 e SPINO S1 Pro per giardino e piscina

Durante il CES di Las Vegas, le varie aziende partecipanti oltre che a smartphone e tablet hanno presentato anche soluzioni innovative per quanto riguarda la robotica di consumo, tra queste una società che ha rivendicato un ruolo decisamente importante è sicuramente Mammotion, quest’ultima ha presentato due prodotti pensati per eliminare completamente il lavoro umano in merito alla gestione del giardino e della piscina, stiamo parlando del rasaerba LUBA 3 e il pulitore per piscine SPINO S1 Pro, i quali di fatto annientano completamente il bisogno di attenzione da parte del proprietario.

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Caratteristiche

Partiamo dal primo, quest’ultimo rappresenta l’evoluzione ultima della linea top di gamma di rasaerba attrazione integrale offerti dall’azienda, nello specifico il prodotto vanta al di sotto della scocca un nuovo sistema di navigazione Tri Fusion, il quale vanta all’attivo un sensore Lidar addirittura a 360 gradi con un sistema di visione potenziato dall’intelligenza artificiale che sfrutta una doppia fotocamera con modulo NetRTK, i quali collaborando insieme garantiscono una precisione di posizionamento addirittura nell’ordine al di sotto del centimetro, il tutto senza sfruttare una base fisica, ciò di fatto garantisce una vista al robot che permette di mappare il giardino con un livello di dettaglio, mai visto prima.

Per quanto riguarda la parte meccanica invece il robot in questione garantisce la trazione su tutte le ruote di cui dispone che vengono mosse ciascuna da un motore indipendente, ciò gli permette di gestire senza problemi pendenze fino all’80% equivalenti a circa 38,6°, un valore mai visto prima all’interno di un robot di questo genere, il nuovo processore di intelligenza artificiale dalla potenza di 10 TOPS, consente all’intero sistema di gestire i vari scenari in modo rapido, riconoscendo gli ostacoli di qualsiasi genere.

Secondo i dati di riferimento offerti dalla società, il robot riesce a tagliare tranquillamente fino a 650 m² nell’arco di un’ora per coprire la bellezza totale di 7100 m² nell’arco di un’intera giornata, il tutto gestibile comodamente dall’applicazione per smartphone che consente tra l’altro di disegnare i confini virtuali del proprio giardino.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, in Nordamerica partiamo da 2399 $ che al cambio attuale equivalgono a 2200 €.

Passiamo ora a SPINO S1 Pro, quest’ultimo ha come destino quello di eliminare il più grande limite dei pulitori per piscine senza cavi, il recupero a fine ciclo di pulizia, il robot gode infatti di un sistema definito Auto Shore Charge, il quale utilizza un particolare braccio robotico che non fa altro che sollevare automaticamente il dispositivo immerso in acqua per posizionarlo sulla base di ricarica, il tutto è possibile tramite la capacità del robot di individuare il punto di attracco in totale autonomia tramite una comunicazione stabile che è garantita nell’arco di 10 m.

Per quanto riguarda le sue prestazioni, il robot sfrutta un sistema definito come Zone Pilot per muoversi al di sotto del livello dell’acqua che gli permette sostanzialmente di analizzare con precisione le zone ricche di detriti e adattare poi la potenza di pulizia e di aspirazione, il valore massimo dichiarato che quest’ultimo è in grado di raggiungere è pari a 25.700 l all’ora, fregiate di cinque possibilità di pulizia, spazzole a rullo, un doppio filtro a strato in grado di rimuovere sia foglie sia particelle molto fini.

Quest’ultimo verrà lanciato sul mercato nel primo trimestre del 2026 però l’azienda non ha ancora dichiarato il prezzo ufficiale di listino, il prodotto è stato molto apprezzato dalla community durante il CES.