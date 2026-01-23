Lyca Port in 799: l’offerta low cost che punta su giga e semplicità

Lyca continua a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano con l’offerta Port in 799. Una proposta pensata esclusivamente per chi sceglie la portabilità del numero. Il piano include 250GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e 12GB di roaming UE, utilizzabili anche in Paesi come Ucraina e Moldavia. Il prezzo fissato a 7,99€ ogni 30 giorni rappresenta uno degli elementi più competitivi dell’offerta. Soprattutto se si considera l’assenza di costi per la SIM prepagata e per l’attivazione.

Lyca punta chiaramente su un modello “senza vincoli”. Non sono infatti richiesti contratti a lungo termine, non sono previsti controlli del credito e l’utente mantiene piena libertà di gestione. Tale approccio risponde alle esigenze di una fascia sempre più ampia di consumatori che desiderano cambiare operatore senza complicazioni, mantenendo il controllo totale delle spese. Un altro aspetto rilevante è la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, soluzione che velocizza i tempi di attivazione e rende l’offerta adatta anche a chi utilizza smartphone di ultima generazione.

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Lyca, rete Vodafone e 5G full speed: prestazioni e copertura al centro

Sul fronte infrastrutturale, Lyca si appoggia alla rete Vodafone. Quest’ultima garantisce una copertura 4G superiore al 99% della popolazione italiana e l’accesso al 5G full speed, senza limitazioni sulla velocità. Questo elemento rappresenta un vantaggio concreto rispetto ad alcune offerte low cost che impongono limiti di banda o restrizioni sulle prestazioni. La possibilità di sfruttare il 5G senza compromessi consente poi agli utenti di beneficiare di download più rapidi, minore latenza e maggiore stabilità nelle connessioni.

Anche il roaming europeo rientra tra i punti di forza dell’offerta Lyca. La disponibilità di giga dedicati permette di viaggiare all’interno dell’Unione Europea senza preoccuparsi di costi extra, mantenendo la continuità dei servizi principali come navigazione, messaggistica e chiamate. Tutto ciò rende Port in 799 una soluzione equilibrata non solo per l’uso quotidiano in Italia, ma anche per chi si sposta spesso per lavoro o turismo.

Nel complesso, Lyca costruisce un pacchetto che unisce convenienza economica, flessibilità contrattuale e infrastruttura di rete affidabile. L’obiettivo? Intercettare gli utenti attenti al prezzo ma non disposti a rinunciare a qualità e prestazioni. In un mercato sempre più competitivo, offerte come Port in 799 contribuiscono a spingere gli operatori verso una maggiore trasparenza e un miglior rapporto tra costo e servizi inclusi.