Lyca 5G 150: prezzo aggressivo, eSIM e roaming UE per rafforzare la propria presenza in Italia

Lyca continua a rafforzare la propria strategia nel settore delle offerte mobili economiche con il piano Lyca5G 150, una proposta che punta a combinare grande quantità di dati, accesso alla rete di nuova generazione e un prezzo particolarmente competitivo. Il pacchetto prevede 150GB di traffico dati ogni 30 giorni, minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali e 12GB dedicati al roaming europeo, esteso anche a Ucraina e Moldavia. Il costo mensile di 7,99 euro rappresenta uno dei principali elementi di attrazione per chi desidera una connessione veloce senza affrontare canoni elevati.

Uno degli aspetti più interessanti è l’accesso al 5G Full Speed, che consente di sfruttare appieno le potenzialità delle reti di nuova generazione nelle aree coperte. Per molti utenti questo si traduce in download più rapidi, streaming più stabile e una migliore esperienza complessiva durante l’uso di servizi cloud o contenuti multimediali. La proposta di Lyca è pensata soprattutto per chi utilizza intensamente lo smartphone come hotspot, per chi lavora in mobilità o per chi consuma grandi quantità di dati ogni mese.

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La presenza della eSIM aggiunge un ulteriore livello di comodità. Attivare la linea senza attendere una SIM fisica permette di iniziare a utilizzare l’offerta in pochi minuti, semplicemente scansionando un QR code. Questa soluzione risulta particolarmente apprezzata da chi viaggia spesso o utilizza dispositivi compatibili con doppia SIM digitale, consentendo una gestione più flessibile delle linee.

Lyca tra flessibilità, roaming e posizionamento globale

Lyca costruisce il proprio posizionamento puntando sulla semplicità. L’attivazione non prevede costi nascosti e la portabilità del numero è gratuita, permettendo di cambiare operatore senza interruzioni del servizio. Il modello ricaricabile, privo di vincoli contrattuali, offre una libertà totale nella gestione della linea, caratteristica che continua a essere molto apprezzata dagli utenti più attenti al controllo delle spese.

Il roaming europeo incluso rappresenta un ulteriore elemento di valore. Disporre di 12 GB utilizzabili all’estero permette di viaggiare mantenendo la connessione per navigazione, mappe e comunicazioni, senza doversi preoccupare di costi extra. Questa impostazione rende l’offerta adatta anche a studenti internazionali, lavoratori in trasferta e utenti che si spostano frequentemente tra diversi Paesi.

Sul piano strategico, Lyca sfrutta la propria dimensione internazionale per rafforzare la credibilità del brand. Con oltre quindici milioni di clienti in più di venti Paesi, l’operatore si presenta come un attore globale capace di offrire soluzioni competitive anche sui mercati locali. In Italia, l’obiettivo sembra essere quello di consolidare una base utenti ampia, attirata da tariffe aggressive e da un approccio orientato alla praticità.