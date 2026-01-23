L’offerta Very con 350 Giga e 5G full speed punta al massimo risparmio

Very Mobile lancia sul mercato l’offerta Very 8,99, una soluzione pensata per chi proviene da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri. Il piano include 350 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati e accesso al 5G full speed, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte. Il costo è fissato a 8,99 euro al mese “per sempre”, un elemento che punta a rassicurare gli utenti sulla stabilità della tariffa nel tempo.

L’attivazione è proposta in promozione a 0,99 euro invece dei tradizionali 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratuite, rendendo il passaggio a Very particolarmente conveniente. È poi possibile scegliere tra SIM fisica ed eSIM virtuale, soluzione sempre più apprezzata per la rapidità di attivazione e la compatibilità con gli smartphone di nuova generazione.

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Very continua a puntare su una filosofia “zero sorprese”. Una soluzione che prevede alcun costo nascosto, nessuna rimodulazione improvvisa e nessun vincolo contrattuale. Tale approccio rende l’offerta adatta a chi cerca un piano flessibile e trasparente, senza il timore di spese extra o penali di disattivazione. Anche la gestione del rinnovo mensile è semplificata, con la possibilità di ricarica automatica tramite app, così da evitare interruzioni del servizio. Nel caso in cui i Giga vengano terminati, la navigazione viene bloccata per evitare addebiti indesiderati, ma l’utente può riattivare l’offerta con un semplice tap sull’app Very.

Very, copertura di rete e servizi inclusi per un’esperienza completa

Dal punto di vista infrastrutturale, Very dichiara una copertura 4G del 99,7% della popolazione e una rete 5G in continua espansione. Tutte le offerte includono l’accesso al 5G fino a 30 Mbps, mentre i piani full speed permettono di sfruttare velocità superiori, ideali per streaming in alta definizione, gaming online e lavoro da remoto. Anche chi utilizza smartphone solo 4G può comunque navigare fino a 30 Mbps, mantenendo una buona esperienza d’uso quotidiana.

Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi troviamo hotspot, segreteria telefonica, controllo credito residuo, portabilità del numero e tecnologia VoLTE. Per quanto riguarda il roaming europeo, l’offerta mette a disposizione 13,4 Giga utilizzabili in UE, insieme a minuti e SMS inclusi, permettendo di viaggiare senza pensieri e senza costi extra.

Very ha anche bloccato di default i servizi a pagamento premium, riducendo il rischio di attivazioni involontarie, mentre gli SMS bancari restano abilitati per garantire la ricezione delle notifiche di sicurezza. L’assistenza clienti è disponibile sia tramite app che attraverso il numero dedicato, offrendo supporto rapido per attivazioni, gestione dell’offerta e richieste tecniche.