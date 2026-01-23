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Lenovo Legion 27-15 27″ Full HD su Amazon: prezzo bomba di 169,99€

Valentina Acri
Valentina Acri
· 2 min di lettura
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lenovo

Avete mai sentito parlare del Lenovo Legion 27-15 27″ Full HD WLED? Si tratta di un monitor da gaming perfetto per tutti coloro che adorano dare il via a sessioni di gaming online, ma non solo. Questo monitor naturalmente può essere tranquillamente utilizzato per portare a termine qualunque operazione.

Oggi non possiamo non parlarne dato che il colosso dell’e-commerce Amazon lo propone con un prezzo imperdibile. Non a caso, infatti, viene offerto uno sconto del 5%, facendo scendere il prezzo di listino a soli 169,99 euro. Siete pronti a provare un gameplay coinvolgente e frenetico grazie all’elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz e al tempo di risposta MPRT di 0,5 ms del pannello?

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Monitor Lenovo Legion 27-15 27″ Full HD WLED

Perché scegliere questo monitor a marchio Lenovo? La risposta è piuttosto scontata. Non a caso, ci troviamo davanti a un device che consente di godere di un gameplay impressionante e nitido. Un monitor FHD da 27 pollici, infatti, ottimizzato per i giochi di e-sport. Oltre a ciò, è possibile godere di immagini di gioco vivaci con ombre e luci realistiche sullo schermo certificato HDR10 con copertura dello spazio colore sRGB al 99%.

Non un semplice monitor, dunque, ma un dispositivo progettato e realizzato per rispondere anche alle esigenze più difficili. Portando sul mercato questo monitor, Lenovo dà modo di provare un gameplay coinvolgente e frenetico grazie all’elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz e al tempo di risposta MPRT di 0,5 ms del pannello.

Offerta
Lenovo Legion 27-15 | 27' Monitor Gaming IPS Full HD | 240Hz | 0.5 ms | DP 1.4, 2x HDMI 2.1 | AMD FreeSync Premium | Regolabile | VESA 100x100
Lenovo Legion 27-15 | 27" Monitor Gaming IPS Full HD | 240Hz | 0.5 ms | DP 1.4, 2x HDMI 2.1 | AMD FreeSync Premium | Regolabile | VESA 100x100
    159,99 EUR
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    Inoltre, l’esperienza d’uso viene ottimizzata dalla progettazione del design. Sollevare, inclinare, ruotare e girare il monitor è possibile per regolarlo nella posizione ergonomica che preferite e rendere confortevoli le vostre sessioni di gioco. Con lo sconto Amazon del 5% il prezzo di vendita del Monitor Lenovo Legion 27-15 27″ Full HD WLED scende a soli 169,99 euro.

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