Lenovo: il PC desktop all-in-one con sconto pazzesco su Amazon

In questi giorni di fine gennaio 2026 gli utenti possono pensare di acquistare un pc desktop all-in-one di Lenovo ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti, in tal modo si ha la certezza comunque di riuscire ad accedere ad una qualità nettamente superiore al normale, riducendo al minimo l’ingombro, data l’assenza di case e monitor separati. Lo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti è chiaramente molto interessante, ma quanto andrete a risparmiare?.

Il modello oggi disponibile è il Lenovo IdeaCentre, caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 24 pollici di diagonale, con una risoluzione massima in FullHD e la sua capacità di garantire colori e dettagli nettamente superiori alla media. Il processore è un Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-13420H), accoppiato con una configurazione che prevede, per la versione in promozione, 512GB di memoria interna e 16GB di RAM; in termini prestazionali, il dispositivo lo possiamo considerare perfetto per tutti coloro che lo vogliono utilizzare in ambito lavorativo e produttivo, con poco editing e gaming.

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Il suo plus è chiaramente rappresentato dalla possibilità di avere tutto incluso in un unico corpo, oltre ad avere già in confezione anche tastiera e mouse (anche se sono da collegare direttamente con il filo).

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Lenovo: il PC desktop all-in-one ha uno sconto assurdo su Amazon

Il valore finale dell’ordine, sull’acquisto di questo PC desktop all-in-one di Lenovo è davvero inferiore rispetto al listino originario, proprio perché si andranno a spendere 699 euro, contro i 799 euro previsti all’inizio. Lo sconto di 100 euro viene applicato in modo completamente automatico a questo link, senza limitazioni o vincoli particolari. Al solito la spedizione a domicilio è gratuita, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.