Lenovo IdeaPad Slim 5i con un incredibile prezzo: sconto Amazon di 200 euro

Il Lenovo IdeaPad Slim 5i è un notebook da 16″ che punta a conquistare il maggior numero possibile di utenti grazie a una serie di caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. Ci troviamo infatti davanti a un dispositivo che consente agli utenti di affrontare le giornate in modo smart. Non a caso, l’IdeaPad Slim 5i grazie al potente processore Intel Core 7 ed al profilo sottile diventa il compagno di viaggio preferito per chiunque.

Oltre a ciò, è fondamentale sapere che è dotato di due RAM DDR5 5600Hz da 16GB, per un totale di 32GB. Pronti per dire addio a qualunque tipo di interruzione o difficoltà mentre si studia, lavora o per godere del proprio intrattenimento preferito?

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Lenovo IdeaPad Slim 5i con prezzo speciale su Amazon

Un prezzo davvero speciale quello messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon per consentirvi di acquistare un notebook con qualità eccellenti. Come anticipato in apertura, l’IdeaPad Slim 5i grazie al potente processore Intel Core 7 ed al profilo sottile diventa il compagno di viaggio preferito per chiunque. Oltre a questo, la presenza di due RAM DDR5 5600Hz da 16GB, per un totale di 32GB fa la differenza. E’ dunque giunto il momento di dire addio a qualunque tipo di interruzione o difficoltà mentre si studia, lavora o per godere del proprio intrattenimento preferito.

Per ottimizzare l’esperienza d’uso di questo notebook, il costruttore ha deciso di progettarlo offrendo una connettività senza limiti. Non mancano infatti due porte USB-A per la compatibilità, due porte USB-C per il trasferimento veloce dei dati e la ricarica, uno slot Micro SD per l’archiviazione e una versatile HDMI 1.4 per una visualizzazione nitida del display esterno. Non perdete l’occasione messa a disposizione da Amazon per poter pagare il Lenovo IdeaPad Slim 5i solamente 899 euro anziché 1099 grazie allo sconto del -18%.