Leapmotor: una sua tecnologia potrebbe arrivare nei motori Stellantis

Come ben sapete, per quanto riguarda le auto elettriche, un vero e proprio punto di riferimento sono i marchi cinesi, questi ultimi hanno iniziato in punta di piedi ma ora sono diventati delle vere e proprie realtà consolidate che rappresentano un riferimento per tutti gli altri marchi grazie alle proprie tecnologie assolutamente avanzate in grado di migliorare l’esperienza di guida in modo radicale.

Tra questi sicuramente, un marchio di altissimo livello è Leapmotor, la quale sta muovendo i primi passi all’interno del territorio europeo che però non stanno passando inosservati e anzi stanno attirando le attenzioni dei gruppi presenti tra cui spicca particolarmente Stellantis, sembra infatti che l’azienda si sia particolarmente interessata alla tecnologia range extender approdato in Europa proprio grazie a Leapmotor, quest’ultima infatti in Europa ha introdotto due modelli che sfruttano questa tecnologia e adesso pare che si stia aprendo la possibilità di vedere un possibile utilizzo della tecnologia all’interno di altre aziende del gruppo come Opel, Citroën, Peugeot, DS e Fiat, il tutto suggerito dal CEO Tianshu Xin.

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Range extender per Stellantis

Le due aziende dunque sembra stiano valutando varie opportunità per condividere la tecnologia appartenente alle proprie linee di prodotti, proprio la tecnologia range extender pare essere stata menzionata.

Tutto ciò non significa che in automatico quest’ultima verrà adottata su qualche modello Stellantis in Europa, tutto ciò però potrebbe penetrare all’interno delle linee produttive dell’azienda facilitando in modo importante la transizione verso il 100% elettrico poiché permetterebbe di eliminare l’eventuale ansia da autonomia che dà sempre affligge l’utente europeo in virtù del fatto che la rete di ricarica non è ancora particolarmente sviluppata.

Si tratta dunque di un eventuale passo caratterizzato da grande cautela, dal momento che serve, ovviamente valutare se un eventuale range extender possa essere integrato all’interno delle piattaforme utilizzate dal gruppo Stellantis o se si dovesse rendere necessario svilupparne una completamente nuova, ovviamente la prima ipotesi resta quella più vantaggiosa poiché permetterebbe un’introduzione sul larga scala.