Leapmotor B05: avviante le vendite in Cina mentre l’UE attende

Continua l’espansione dei marchi automobilistici cinesi nel mercato globale. A tal proposito, Leapmotor si conferma protagonista di tale crescita. Nel corso di novembre, il brand ha registrato vendite record anche grazie agli incentivi presenti in diversi Paesi, segnando un nuovo traguardo per la casa automobilistica. A rafforzare la presenza del marchio, arriva ora la nuova compatta elettrica B05, già disponibile in Cina con il nome Lafa 5. Un modello atteso nel mercato europeo a partire dal 2026. La B05 si presenta come una vettura versatile, proposta in cinque allestimenti distinti. Ovvero 515 Plus, 515 Pro, 515 Max, 605 Pro e 605 Max.

Leapmotor presenta il nuovo modello B05: ecco cosa sappiamo

La numerazione indica l’autonomia dichiarata secondo il ciclo CLTC, legata alla batteria adottata in ciascuna versione. Le varianti 515 Plus montano un motore da 132 kW con batteria LFP da 56,2 kWh. Mentre 515 Pro e 515 Max hanno un motore da 160 kW con lo stesso accumulatore. Le versioni top di gamma, 605 Pro e 605 Max, combinano il motore da 160 kW con una batteria maggiorata da 67,1 kWh. Offrendo anche dotazioni più avanzate come il sensore LiDAR integrato sul tetto per sistemi di assistenza alla guida evoluti.

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Le dimensioni della vettura la collocano nel segmento delle compatte. L’interno è caratterizzato da uno stile minimalista, con un pannello strumenti digitale da 8,8 pollici. A cui si aggiunge un ampio display centrale da 14,6 pollici dedicato all’infotainment. Quest’ultimo si basa su Leapmotor OS 4.0 Plus e sul chip Qualcomm 8295P.

In Cina, la B05 viene proposta a un prezzo compreso tra 97.800 e 121.800 yuan, circa 11.900-14.800 euro al cambio attuale. Una fascia che punta a rendere la mobilità elettrica più accessibile. Il mercato europeo, al momento, non può fare altro che attendere. Le specifiche finali e il listino per i mercati occidentali saranno determinanti per capire il posizionamento effettivo della nuova vettura Leapmotor rispetto alla concorrenza, ma le premesse indicano un prodotto competitivo e aggiornato.