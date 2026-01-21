Le chiamate di gruppo stanno per arrivare anche su WhatsApp Web

WhatsApp tenta di essere sempre al passo con le richieste dei propri utenti che spesso vengono davvero accontentati. Non è la prima volta che la piattaforma di Meta ascolta le richieste che vengono fatte dai propri utenti, per cercare di migliorare l’esperienza sulla sua applicazione.

Ad esempio, durante il 2025 WhatsApp ha deciso di introdurre le applicazioni native per quanto riguarda gli Apple Watch e gli iPad. Ciò arreso molto felici gli utenti che da tempo chiedevano di avere queste applicazioni anche sui dispositivi appena elencati. In questo caso, invece, WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione tanto richiesta sulla sua versione web.

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Le chiamate di gruppo saranno in arrivo anche su WhatsApp Web

Da anni gli utenti richiedevano a gran voce a WhatsApp di risolvere uno dei limiti più grandi della sua versione web. Pare che WhatsApp abbia finalmente ascoltato i propri utenti e sia pronta a integrare una funzione molto importante su WhatsApp Web.

L’aggiornamento in questione porterebbe sulla versione browser di WhatsApp, le chiamate di gruppo. Chiamare e videochiamare su WhatsApp con un gruppo, fino a questo momento, è un’esclusiva della versione per smartphone dell’app verde. Ma ora finalmente, con il nuovo aggiornamento in fase di sviluppo, sarà possibile anche per gli utenti che utilizzano WhatsApp dal browser, partecipare a chiamate vocali e videochiamate di gruppo.

Negli ultimi tempi la versione web di WhatsApp aveva ricevuto già dei piccoli miglioramenti, e infine con l’introduzione delle chiamate di gruppo si va a confermare la volontà di trasformare WhatsApp Web in un’applicazione davvero utile per chi utilizza spesso il computer per lavoro o per svago.

Non è chiaro al momento se ci saranno limiti specifici sul numero dei partecipanti alle chiamate o su altre funzionalità di diverso tipo, tuttavia la funzione dovrebbe essere rilasciata prossimamente e rendere il servizio ancora più competitivo.