Launbot: addio a pieghe e umidità anche fuori casa

Chi viaggia spesso sa che lavare un capo è relativamente semplice, ma farlo asciugare in fretta e indossarlo senza sembrare appena uscito da una lavatrice lo è molto meno. È proprio in questo contesto che si inserisce Launbot, un dispositivo portatile pensato per unire asciugatura e stiratura in un solo passaggio, senza richiedere abilità manuali o accessori ingombranti.

Il Launbot ha dimensioni paragonabili a quelle di un piccolo contenitore da viaggio e un peso ridotto, sufficiente per essere infilato in valigia senza sacrifici. Una volta collegato alla corrente, lavora in autonomia grazie a speciali sacche gonfiabili che accolgono il capo umido, lo mantengono in tensione e permettono all’aria calda di circolare in modo uniforme.

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Il principio sfrutta un dettaglio spesso sottovalutato, ovvero l’umidità residua dei tessuti appena lavati. Invece di rappresentare un ostacolo, diventa parte attiva del processo, favorendo la distensione delle fibre in modo simile a quanto avviene con il vapore. Il risultato non è una stiratura “da sartoria”, ma un capo asciutto, ordinato e pronto da indossare, senza pieghe evidenti. Per una maglietta i tempi si aggirano intorno alla mezz’ora, mentre capi più spessi richiedono qualche minuto in più.

Come Launbot unisce tecnologia e praticità

Nel dispositivo lavorano piccole turbine che spingono l’aria all’interno delle sacche, mentre un sistema di riscaldamento basato su grafene consente di raggiungere e mantenere temperature controllate. Un chip di sicurezza gestisce l’intero processo, evitando surriscaldamenti e rendendo il funzionamento adatto anche ad ambienti domestici condivisi.

Un dettaglio curioso, ma interessante, è la presenza di una luce UV all’interno delle sacche, pensata per ridurre la carica di microrganismi durante l’asciugatura. Si tratta di un accorgimento che rafforza l’idea di un prodotto orientato all’igiene, soprattutto quando si viaggia spesso e si cambiano contesti abitativi. La compatibilità con prese elettriche di diversi standard rende Launbot utilizzabile praticamente ovunque, mentre le sacche sono progettate per adattarsi a varie tipologie di indumenti, fino a taglie piuttosto generose.

È importante chiarire cosa Launbot non vuole essere. Non sostituisce un’asciugatrice tradizionale né è pensato per trattare grandi carichi di bucato. Il suo ruolo è solo quello di risolvere rapidamente un’esigenza concreta, quella di avere pochi capi pronti in tempi brevi, senza dipendere da lavanderie o servizi esterni. Anche per questo alcuni tessuti delicati restano più adatti a metodi tradizionali.