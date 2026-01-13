Kena proroga la promo con 100 GB GRATIS

Una delle promozioni più interessanti proposte da Kena Mobile riguarda quella del pagamento tramite ricarica automatica. Con la promo in questione gli utenti che scelgono questo metodo di pagamento potranno ricevere un bundle di traffico dati extra per navigare con la propria offerta pari a ben 100 GB. Secondo quanto è emerso, la promozione rimarrà disponibile per più di un mese, ovvero fino a fine febbraio 2026.

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Kena Mobile proroga la sua promozione con 100 GB di traffico dati extra

Una delle super promo dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è stata prorogata fino a fine febbraio 2026. Come già accennato in apertura, si tratta della promo di ricarica automatica. Per tutti gli utenti che sceglieranno questo metodo di pagamento è infatti previsto gratuitamente un bundle di traffico dati extra pari a ben 100 GB da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta.

Si tratta di una promozione davvero interessante e che permetterà agli utenti di raggiungere un quantitativo davvero elevato di giga al mese sostenendo una spesa minima. La promozione non è però valida con le offerte che hanno un costo per il rinnovo uguale o inferiore a 5 euro al mese. È però compatibile ad esempio l’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 Giga.

Quest’ultima prevede ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Con la promozione dell’operatore virtuale, però, scegliendo il metodo di pagamento di ricarica automatica, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente in totale fino a ben 200 GB di traffico dati. Tutto questo ad un costo sempre basso di appena 5,99 euro al mese. Come da tradizione di Kena Mobile, poi, l’offerta in questione include anche fino a 200 sms da poter inviare a tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono al momento disponibili tante offerte sorprendenti.