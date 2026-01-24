Kena, offerta vantaggiosa solo per alcuni rivali

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è stata resa disponibile una delle sue offerte più convenienti del momento. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G. Abbiamo avuto modo di vedere questa offerta strepitosa nei negozi autorizzati, ma ora è arrivata anche online. Qui, però , l’offerta risulta disponibile all’attivazione soltanto per i clienti che provengono da alcuni operatori telefonici rivali.

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Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G arriva online ma soltanto per alcuni clienti

La super offerta Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G è stata resa disponibile all’attivazione anche online sul sito dell’operatore ma solo per alcuni clienti. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, a partire dal 22 gennaio 2026 l’offerta risulta disponibile solo dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da sei operatori telefonici rivali.

Questi operatori sono rispettivamente Iliad, CoopVoce, China Mobile (CMLink), Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu. Anche in questo caso, i nuovi clienti non dovranno pagare né costo di attivazione né costo della scheda sim, dato che l’operatore li sta offrendo gratuitamente. Stando a quanto è emerso in rete, l’offerta in questione rimarrà disponibile online fino alla giornata del prossimo 29 gennaio 2026.

Nello specifico, con Kena 4,99 100GB Limited Ed. 5G gli utenti potranno dunque sfruttare la navigazione con le nuove reti di quinta generazione ad una velocità massima pari a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il traffico dati messo a disposizione degli utenti è pari a 100 GB. Oltre a questo, nell’offerta sono anche inclusi fino a 200 sms da poter inviare verso tutti e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo alla modica cifra di soli 4,99 euro al mese. Ricordiamo inoltre che con questa offerta dell’operatore virtuale Kena Mobile sono inclusi fino a 7.5 GB di traffico dati per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.