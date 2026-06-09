iOS 27 disponibile in beta: ecco la nuova Siri AI di Apple

iOS 27 è ufficialmente disponibile in versione beta per gli sviluppatori, e con lui arriva tutta la nuova famiglia di sistemi operativi targati Apple. Insieme alle prime build di iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, gli iscritti al programma sviluppatori possono già mettere le mani su quello che vedremo in versione definitiva soltanto in autunno. Niente da fare, per ora, per chi vuole solo curiosare: queste sono versioni di test, pensate per i lavori in corso e non certo per l’uso di tutti i giorni.

L’installazione è semplice e passa direttamente dall’app Impostazioni sui dispositivi compatibili, una volta attivato il canale dedicato agli sviluppatori. Vale però la solita raccomandazione: nelle prime fasi del ciclo di sviluppo, i bug sono pane quotidiano. Meglio non rischiare di compromettere il telefono principale.

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Cosa cambia con le nuove funzioni AI e Siri

Il grosso delle novità ruota attorno all’intelligenza artificiale. La nuova versione di Siri, con tanto di app dedicata e funzioni costruite su Apple Intelligence, è il pezzo forte di questo aggiornamento. Ci sono poi gli interventi previsti per app come Foto, Fotocamera e Wallet, anche se non tutto quello mostrato durante il keynote sarà disponibile da subito.

Il pacchetto, va detto, è bello corposo. Decine di cambiamenti sparsi nei vari sistemi, più centinaia di modifiche minori che salteranno fuori solo nelle prossime settimane, quando gli sviluppatori inizieranno a testare le build su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro. Insomma, c’è materiale da esplorare.

Non tutto arriverà ovunque allo stesso modo, però. Apple ha messo alcuni paletti sull’uso di Apple Intelligence e Siri AI, con soglie giornaliere per certe funzioni e limiti più generosi per chi ha un abbonamento iCloud+. Le nuove capacità di Siri, all’inizio, parleranno solo inglese: il supporto alle altre lingue arriverà più avanti.

I limiti per l’Europa e i dispositivi compatibili

Qui arriva la nota dolente per chi vive nell’Unione Europea. A causa del Digital Markets Act, Siri AI non sarà disponibile al lancio su iOS 27 e iPadOS 27. Gli utenti europei potranno comunque accedervi su macOS 27, visionOS 27 e watchOS 27, ma per quanto riguarda iPhone e iPad nell’UE, al momento Apple non ha fornito alcuna tempistica. Una situazione in stallo, almeno per ora.

Le versioni rilasciate restano riservate agli sviluppatori, che potranno cominciare ad adattare le loro app alle nuove funzioni e verificare le modifiche introdotte da Apple nelle piattaforme 2026. Per tutti gli altri, il primo assaggio sarà la beta pubblica, attesa per il mese di luglio. Il rilascio stabile, invece, è in programma per l’autunno, quando gli aggiornamenti raggiungeranno il grande pubblico sui dispositivi compatibili.

A proposito di compatibilità: iOS 27 coprirà una gamma piuttosto ampia di modelli. Si parte da iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, passando per iPhone SE di seconda generazione e successivi. Dentro ci sono anche iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, oltre all’intera gamma iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16. La lista si chiude con iPhone 16e, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.