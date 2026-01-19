Instagram: ora si potrà scegliere l’argomento dei Reel

Dopo averne parlato per diverso tempo nel corso degli scorsi mesi ora Instagram si appresta a rilasciare una funzionalità a livello globale che precedentemente era disponibile solo per alcuni utenti come test preventivo prima di un rilascio definitivo, da funzionalità in questione consiste nella possibilità di permettere agli utenti di personalizzare la propria esperienza Reel andando di fatto a istruire l’algoritmo su ciò che si desidera vedere di più e su ciò che invece si desidera vedere meno.

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La nuova funzionalità

Attualmente disponibile per tutti coloro che utilizzano Instagram in lingua inglese, questa funzionalità consente di istruire in modo più preciso e personalizzato. L’algoritmo in merito ai contenuti che vogliamo visualizzare nei Reel che andiamo a scorrere durante la giornata, l’intelligenza artificiale dell’azienda infatti proporrà una serie di tematiche all’utente che potrà scegliere ciò che desidera vedere più spesso e ciò che invece gradirebbe vedere molto meno quando scorre i propri Reel, per accedere a questa funzionalità basta semplicemente cliccare in alto a destra su una piccola icona composta da due piccoli cuori accompagnati lateralmente da due trattini orizzontali, così facendo sarà possibile aprire il menù sviluppato appositamente per scegliere le tematiche preferite.

La funzionalità al momento sembra offrire un ottimo margine di reattività e precisione, sebbene in alcuni elementi vado ancora aggiustata la mira, ad esempio se l’utente prova a inserire come categoria devi visualizzare meno le voci “Ads” o “Sponsored content” la piattaforma restituisce un messaggio di errore che viene mostrato anche quando si inserisce la voce IA, sebbene non si capisca se l’algoritmo riconosca tale voce come elementi generati con l’intelligenza artificiale o elementi che parlano di intelligenza artificiale, differenza sottile ma molto importante.

Dunque, non rimane che attendere i prossimi mesi per assistere all’esordio della funzionalità anche per gli utenti che utilizzano Instagram in lingua italiana e ovviamente ricevere dei miglioramenti sotto vari punti di vista che puntano a rendere ovviamente l’esperienza più fluida e precisa, fatto sta che si tratta di un cambiamento molto importante che concorre e rendere Instagram una piattaforma molto più personale.