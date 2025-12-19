Instagram limita gli hashtag nei post, la svolta punta sulla qualità

Instagram si prepara a cambiare in modo netto una delle abitudini più radicate sulla piattaforma. Dopo anni di post accompagnati da lunghe sequenze di hashtag, spesso inseriti più per strategia che per reale pertinenza, il social network introdurrà un limite preciso: massimo cinque hashtag per ogni contenuto pubblicato. L’annuncio è arrivato direttamente dal vertice dell’azienda e segna un cambio di rotta chiaro nel modo in cui viene interpretata la visibilità dei post.

La decisione rientra in una revisione più ampia delle logiche di scoperta dei contenuti, con l’obiettivo dichiarato di ridurre pratiche considerate poco utili e migliorare la qualità complessiva del feed.

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Cosa cambia concretamente per i post

A spiegare la nuova impostazione è stato Adam Mosseri attraverso il canale Instagram Advice. Secondo il responsabile della piattaforma, l’uso massiccio di hashtag non porta i benefici che molti creator continuano ad attribuirgli. Pochi tag ben scelti, coerenti con il contenuto, risultano più efficaci di una lista generica e ripetitiva.

Mosseri ha chiarito un punto spesso frainteso: gli hashtag servono principalmente per la categorizzazione e per aiutare la ricerca, ma non sono un moltiplicatore automatico della visibilità. Il reach di un post dipende soprattutto da come il contenuto viene recepito dalle persone, non dal numero di parole chiave aggiunte in fondo alla didascalia.

Questo approccio sposta l’attenzione dalla tecnica alla sostanza, riducendo l’importanza di strategie meccaniche e invitando a concentrarsi sulla reale capacità di un contenuto di coinvolgere il pubblico.

Meno hashtag, più contenuto rilevante

La scelta di fissare un limite così basso nasce anche dalla volontà di contrastare pratiche diffuse come l’engagement farming, che sfrutta hashtag molto popolari per intercettare visualizzazioni poco qualificate. Con cinque tag al massimo, ogni hashtag diventa una scelta consapevole e mirata, non un riempitivo.

In questa visione, la piattaforma spinge verso una comunicazione più pulita e leggibile, dove il testo e il messaggio tornano al centro. Un cambiamento che potrebbe incidere soprattutto sui creator abituati a costruire la propria strategia su elenchi di decine di hashtag standardizzati.

Il precedente di Threads e la direzione di Meta

La nuova regola segue una linea già tracciata da Meta con Threads. Sulla piattaforma di microblogging, infatti, l’uso dei tag è stato limitato fin dall’inizio a uno solo per post. L’idea è favorire la nascita di comunità tematiche reali, scoraggiando l’uso dei tag come strumento puramente opportunistico.

Instagram sembra quindi allinearsi a questa filosofia, privilegiando qualità e pertinenza rispetto alla quantità. Non si tratta solo di una modifica tecnica, ma di un segnale su come il social intende evolvere: meno scorciatoie, più attenzione al valore effettivo dei contenuti pubblicati.