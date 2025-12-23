Instagram guarda oltre i Reels: video lunghi e nuove ambizioni contro YouTube

Instagram potrebbe non essere più solo il regno dei contenuti rapidi e immediati. Negli ultimi interventi pubblici, Adam Mosseri ha lasciato intendere che la piattaforma sta valutando seriamente l’introduzione dei video di lunga durata, una scelta che aprirebbe scenari nuovi e, in parte, inattesi per un social nato per la fruizione veloce. Un’ipotesi che, inevitabilmente, viene letta come una possibile sfida a YouTube.

Una riflessione che rompe gli equilibri

Secondo Mosseri, i Reels restano oggi il formato centrale di Instagram. Questo però non significa che la priorità resterà immutata nel tempo. Il responsabile della piattaforma ha ammesso che potrebbe emergere la necessità di ospitare contenuti più lunghi e strutturati, un territorio che finora Instagram ha scelto consapevolmente di non presidiare.

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La riflessione nasce dall’evoluzione del panorama social. Mentre YouTube spinge sempre più i creator verso produzioni simili a format televisivi, Instagram si interroga sul proprio futuro e su come evitare di restare confinata a un solo tipo di consumo.

Il rischio di snaturare l’esperienza

Mosseri riconosce che uno dei punti di forza di Instagram è la sua agilità. L’app favorisce l’esplorazione rapida di molti contenuti diversi, più che la visione prolungata di un singolo video. Introdurre i video lunghi significherebbe modificare questo equilibrio, con il rischio di rendere l’esperienza meno immediata.

Allo stesso tempo, se l’obiettivo è trasformarsi in una sorta di super-app, sul modello di WeChat o della stessa TikTok, l’espansione dell’offerta appare quasi obbligata. Il dubbio resta culturale: modelli nati e affermati in Asia funzionano allo stesso modo in Occidente, oppure risultano troppo complessi per questo mercato.

Più controllo sul feed e sull’algoritmo

Nel frattempo, Instagram ha già iniziato a muoversi in questa direzione con cambiamenti concreti. Tra questi rientra l’introduzione di strumenti che permettono di modificare il comportamento dell’algoritmo, offrendo agli utenti un maggiore controllo su ciò che appare nel feed. L’idea è rendere l’app uno spazio sempre più personalizzabile, capace di adattarsi a interessi, obiettivi e modalità di utilizzo differenti.

Mosseri immagina un ambiente in cui sia possibile entrare e “modellare” l’esperienza, che si tratti di esplorare nuovi argomenti, approfondirne uno specifico o creare contenuti in modo più consapevole.

Uno sguardo al medio e lungo periodo

Le due direttrici principali, video lunghi e controllo avanzato del feed, potrebbero concretizzarsi entro i prossimi due o quattro anni. Guardando ancora più avanti, Mosseri ipotizza uno scenario in cui, tra dieci anni, Instagram sarà profondamente diverso, forse utilizzato tramite occhiali smart al posto degli smartphone.

Una visione che lascia intendere come la piattaforma non voglia limitarsi a inseguire i competitor, ma prepararsi a un futuro in cui i confini tra social, intrattenimento e tecnologia saranno sempre più sfumati.