Huawei Watch GT 6, offerta shock AMAZON con FreeBuds SE 3 in REGALO

La nuova offerta disponibile su Amazon in questi giorni vi permette di acquistare Huawei Watch GT 6, il bellissimo orologio/smartwatch dell’azienda cinese, con annesso un regalo assolutamente non da poco: le cuffiette Huawei FreeBuds SE 3. Una combo da non perdere, proprio per avere libero accesso, oltre che rapido, all’intero ecosistema.

La prima cosa da notare è la sua perfetta compatibilità con tutti i dispositivi in commercio, sebbene prediliga HarmonyOS, può essere perfettamente utilizzato sia con iOS che con Android, fruendo senza difficoltà di ogni sua funzione. Un aspetto da non sottovalutare proprio perché può essere considerato un device apertamente versatile e adatto a tutti, sebbene le sue dimensioni non lo siano: la diagonale da 46mm è decisamente più grande del previsto. rendendolo difficile da indossare se avete il polso piccolo o femminile.

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Una corona così grande porta con sé un display AMOLED da 1,47 pollici di diagonale, i cui colori sono a dir poco perfetti, ben bilanciati, profondi e dettagliati, affiancati dalla presenza di un processore che svolge senza difficoltà il proprio compito, rendendo lo smartwatch molto rapido. La batteria è un altro punto di forza, con una autonomia fino a 21 giorni, supportando anche la ricarica rapida.

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Huawei Watch GT 6: la promo di Amazon

L’acquisto di questo prodotto porta con sé, come vi abbiamo già anticipato, anche un’occasione più unica che rara: avere in cambio le FreeBuds SE 3 a titolo completamente gratuito. Per ottenerle non dovete fare altro che acquistare il bundle direttamente su Amazon premendo il seguente link, la spesa finale è fortemente ridotta richiedendo un investimento di 229 euro (circa il 23% in meno dei 298 euro previsti in origine).

Per fruire della promozione corrente non potrete scegliere altre colorazioni differenti da quella che trovate qui sopra.