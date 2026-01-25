Huawei MatePad SE costa solo 159 euro su Amazon: scoprite subito l’offerta

Una nuova offerta molto speciale su Amazon per tutti gli utenti che vogliono accedere a uno dei migliori tablet del momento, stiamo parlando di Huawei MatePad SE, disponibile all’acquisto a soli 159 euro, approfittando a tutti gli effetti di una riduzione inedita ed esclusiva che amplia indiscutibilmente la produttività e le possibilità di utilizzo da parte del consumatore finale.

In vendita sul mercato da ormai qualche anno, il prodotto in questione presenta prima di tutto processore HarmonyOS 2.0, una soluzione che è migliorata fortemente nell’ultimo periodo, integrando sempre più applicazioni all’interno del proprio app store (ricordiamo infatti che sono assenti i servizi Google), incrementando l’esperienza complessiva del consumatore. Le sue dimensioni sono di 240,2 x 159 x 7,85 mm, con un peso che si aggira attorno ai 450 grammi, per un prodotto che comunque è da 10,1 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 1920 pixel, raggiunge una densità di 224 ppi, è un IPS LCD che si ferma a 60Hz (scelta più che comprensibile per la fascia di prezzo di appartenenza).

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Il processore è un Huawei HiSilicon Kirin 710A, a otto core con una frequenza di clock che si ferma a 2GHz, passando per la GPU Mali-G51 MP4 e anche un quantitativo di RAM pari a 4GB. La memoria interna varia in base alla variante che sceglierete di acquistare, ma può raggiungere al massimo i 128GB (espandibili con l’ausilio di una microSD fino a 512GB).

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Huawei MatePad SE: che prezzo oggi su Amazon

Huawei MatePad SE è un tablet che viene a costare nel periodo corrente molto meno del listino di 209 euro, in quanto comunque si apprende della presenza di una riduzione del 24% automatica, arrivando in questo modo a sostenere un investimento finale pari a soli 159 euro. Ordinatelo subito collegandovi a questo link.