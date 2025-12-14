HONOR svela Magic8 Lite: tre giorni di autonomia e corpo anti-caduta

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Dopo diverse settimane di indiscrezioni, HONOR ha ufficializzato il nuovo Magic8 Lite, uno smartphone di fascia media che punta tutto sull’autonomia, la resistenza e il comparto fotografico. Il risultato è un dispositivo estremamente equilibrato pensato per chi cerca sostanza nella vita quotidiana. L’elemento di spicco è l’enorme batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh, un valore che grazie a questa tecnologia comincia a farsi strada anche su smartphone sottili. La certificazione SGS a 5 stelle garantisce resistenza alle cadute fino a 2,5 metri.

Tre giorni di utilizzo con una singola ricarica

Secondo HONOR, l’autonomia dello smartphone può spingersi fino a tre giorni di utilizzo con una sola carica, con numeri dichiarati che parlano di oltre 52 ore di streaming musicale, quasi 24 ore di video e più di 16 ore di gaming. La batteria è progettata per lavorare senza problemi anche in condizioni estreme di temperatura, tra -30°C e 55°C, particolarità che la distingue dalle batterie tradizionali che tendono a degradarsi rapidamente al freddo intenso.

Grazie alla tecnologia di ricarica rapida HONOR SuperCharge da 66W, la batteria può essere ricaricata completamente in pochissimo tempo. La modalità di risparmio energetico estremo consente di utilizzare lo smartphone per circa un’ora con il 2% residuo di carica, funzione salvavita per emergenze quando serve effettuare una chiamata o inviare un messaggio critico.

Display OLED 1.5K da 6000 nit per uso outdoor

HONOR Magic8 Lite misura 161,9 x 76,1 x 7,76 mm con peso complessivo di 189 grammi e nella parte frontale presenta un ampio pannello OLED 120Hz da 6,79 pollici con risoluzione 1.5K e supporto a 1,07 miliardi di colori. Il display offre immagini molto definite con colori brillanti e ottimi contrasti grazie alla luminosità di picco che tocca i 6.000 nit all’aperto, valore eccezionale che garantisce perfetta leggibilità anche sotto la luce solare diretta. Grande attenzione è stata dedicata alla salute degli occhi, con PWM a 3.840Hz e diverse tecnologie che regolano dinamicamente la luminosità dello schermo per ridurre affaticamento visivo durante sessioni di utilizzo prolungate. La frequenza PWM elevata elimina lo sfarfallio impercettibile che può causare mal di testa in alcuni utenti sensibili.

Certificazione SGS e protezione tri-strato

HONOR ha lavorato molto sulla resistenza dello smartphone: il nuovo medio gamma ha ottenuto certificazione SGS a 5 stelle per l’affidabilità complessiva, con resistenza alle cadute fino a 2,5 metri. Questa certificazione rigorosa testimonia la robustezza strutturale del dispositivo che può sopravvivere a cadute accidentali che distruggerebbero smartphone convenzionali.

Il dispositivo è dotato di una particolare struttura a tre strati per la resistenza all’acqua e alla polvere, capace di sopportare schizzi, risciacqui, acqua sporca e persino brevi immersioni in acqua molto calda. Sebbene non specifichi una certificazione IP formale, la descrizione suggerisce protezione superiore agli standard IPX4 o IPX5 tradizionali.

Il cuore pulsante del nuovo HONOR Magic8 Lite è il chipset Snapdragon 6 Gen 4 di Qualcomm, che porta un incremento del 29% per la GPU e dell’11% per la CPU rispetto alla generazione precedente, con benefici evidenti nella gestione delle app più pesanti e nel gaming. Il processore è accompagnato da 8GB di RAM estendibile fino a 16GB grazie alla tecnologia RAM Turbo e 256GB o 512GB di memoria interna.