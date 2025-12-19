HONOR MAGIC 8 Pro arriva il 15 gennaio in Italia: ecco la campagna natalizia sulla fotografia AI

HONOR inizia a scoprire le carte su HONOR MAGIC 8 Pro, il nuovo smartphone di punta in arrivo in Italia il 15 gennaio, scegliendo un contesto preciso e molto concreto: la fotografia di famiglia durante le feste. In vista del lancio ufficiale, l’azienda ha avviato una campagna natalizia che punta a mostrare, in modo pratico e realistico, come le nuove funzioni di fotografia basate su intelligenza artificiale possano aiutare a catturare momenti autentici, spesso difficili da immortalare nel quotidiano.

Il progetto coinvolge gli influencer Nathan Massey e Cara Delahoyde-Massey insieme ai loro figli, affiancati dalla fotografa di famiglia pluripremiata Nina Mace. Il racconto parte da una situazione comune: la difficoltà di ottenere una foto riuscita quando entrano in gioco bambini, luci complicate, soggetti in movimento ed espressioni che cambiano in un attimo.

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L’AI Photo Agent al centro dell’esperienza fotografica

Il cuore dell’esperienza fotografica di HONOR MAGIC 8 Pro è rappresentato dall’AI Photo Agent, un assistente intelligente pensato per supportare l’utente in ogni fase dello scatto. Non si limita a migliorare l’immagine dopo la cattura, ma interviene già durante la composizione, aiutando a prevenire errori comuni come occhi chiusi, inquadrature sbilanciate o colori spenti.

Tra le funzioni chiave spicca Magic Pose, che analizza la scena e suggerisce le impostazioni più adatte per ottenere uno scatto equilibrato, e Magic Colour, pensata per gestire in modo automatico il bilanciamento cromatico e applicare filtri estetici coerenti con la scena. L’obiettivo è rendere la fotografia più accessibile, riducendo il divario tra uno scatto improvvisato e un risultato di qualità.

Una campagna che racconta problemi reali

La campagna natalizia mostra in modo diretto come queste tecnologie entrino in gioco nella vita reale. Scene familiari, apparentemente semplici, diventano il banco di prova per l’AI di HONOR, che interviene su elementi critici come l’illuminazione domestica, le pose naturali e la resa dei colori. Il messaggio è chiaro: non si tratta di creare immagini artefatte, ma di preservare ricordi così come vengono vissuti.

Secondo Lucas Man Tang, country manager di HONOR Italia, il focus non è solo tecnologico ma anche emotivo. L’idea è offrire uno strumento capace di rendere le foto più inclusive e rappresentative, evitando che qualcuno resti escluso dall’inquadratura o che un momento venga perso per limiti tecnici.

I consigli pratici di Nina Mace

In attesa del lancio ufficiale, Nina Mace ha condiviso anche suggerimenti utili per la fotografia natalizia. Tra questi, l’importanza di sfruttare la luce naturale vicino alle finestre per i ritratti dei bambini, usare le luci festive come sfondo nelle foto notturne all’aperto, curare gli outfit con palette coerenti e posizionarsi all’altezza dei più piccoli per ottenere immagini più coinvolgenti.

Sono accorgimenti semplici, pensati per affrontare quelle stesse difficoltà che HONOR MAGIC 8 Pro promette di semplificare grazie all’AI. Il debutto di gennaio chiarirà quanto questa visione riuscirà a tradursi in un’esperienza quotidiana concreta, ma la direzione scelta da HONOR appare già ben definita.