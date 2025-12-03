Honor 400 Lite: lo sconto AMAZON è pazzesco, da acquistare subito

Uno degli smartphone più interessanti della fascia media è sicuramente Honor 400 Lite, prodotto che vuole acquisire tutte le migliori specifiche tecniche del momento per metterle a disposizione del pubblico, senza rinunce particolari, nemmeno nell’effettivo prezzo di vendita che il consumatore si ritrova a dover pagare per il suo acquisto.

Il valore finale dell’ordine è decisamente più ridotto rispetto al listino iniziale, ma quali sono le specifiche tecniche di questo prodotto? prima di tutto ha dimensioni inferiori alla media, riuscendo a raggiungere 171 grammi di peso con 161 x 74,55 x 7,29 millimetri di spessore. Il processore è un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock che si aggira attorno ai 2,5GHz, passando anche per la solita GPU IMG BXM-8-256, con una configurazione che si completa con 8GB di RAM e tanta memoria interna (non espandibile con microSD).

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Il display resta essere il fiore all’occhiello del prodotto stesso, proponendo una diagonale da 6,7 pollici, un AMOLED di risoluzione 1080 x 2412 pixel, con 394 ppi e refresh rate a 120Hz, per riuscire a godere di tutte le sfumature possibili, oltre a 16 milioni di colori.

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Honor 400 Lite: una promozione assolutamente inedita su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di questo Honor 400 Lite è molto più semplice di quanto abbiate mai immaginato, difatti si parte da un listino di 299,90 euro, per scendere di circa 100 euro, e arrivare in questo modo a sostenere un investimento finale di 198,55 euro. L’ordine è possibile effettuarlo subito qui.

Il sistema operativo preinstallato è Android 15, senza particolari personalizzazioni software, ma soprattutto con l’assoluta presenza delle applicazioni di Google (i cosiddetti servizi Google). La batteria, componente da 5320 mAh, riesce in questo modo a garantire una buonissima autonomia e performance superiori alla media, senza vincoli o limitazioni particolari (con supporto alla ricarica rapida).