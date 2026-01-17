Google Wallet: molto presto modifiche grafiche

Come ben sapete, Google si occupa attentamente di mantenere le proprie applicazioni sempre aggiornate sia per quanto riguarda le funzionalità presenti sia per quanto riguarda l’aspetto delle piattaforme, il team di sviluppo infatti non va mai in vacanza e tiene sotto controllo praticamente tutti i software offerti alla community.

Oggi vi parliamo di un software decisamente molto utilizzato, ma che spesso cade nel dimenticatoio, stiamo parlando di Google wallet dal momento che analizzando la versione 25.1.850929474 dell’app sono emersi i lavori in corso per quanto riguarda l’introduzione di due grosse novità all’interno del portafoglio digitale, una sarà dedicata a tutti gli utenti mentre la seconda solo a coloro appartenenti al mercato indiano.

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Le novità in arrivo

Partendo dalla prima, sembrerebbe che il team di sviluppo stia lavorando ad alcune importanti modifiche all’interfaccia utente del wallet, pare infatti che in futuro assisteremo all’esordio di un nuovo pulsante flottante doppio e centrato, quest’ultimo oltre a includere il classico tasto più infatti, aggiungerà anche un pulsante FAB del quale però non sappiamo anticiparvi l’utilizzo, poiché pur provandolo non succede nulla, segnale che sicuramente i lavori sono ancora in uno stato fortemente embrionale e che Google non ha implementato nulla in merito un eventuale funzionalità.

La seconda funzionalità invece consiste nell’introduzione al supporto di Adhaar, si tratta della principale carta d’identità rilasciata dal governo indiano, dinamica che consente a Google wallet di pareggiare le caratteristiche rispetto ad altri portafogli concorrenti come quello di Samsung, non è nulla di certo ancora ma è molto probabile il suo arrivo dal momento che il codice sorgente nasconde alcune dimensioni proprio di questa carta.

Ovviamente per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti sia lato server che la tua utente, l’unica attenzione che dovete avere è quella di mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile all’interno dello store, così facendo ogni aggiornamento appena disponibile verrà immediatamente mostrato sul vostro device.