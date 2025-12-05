Google: tre nuovi strumenti AI per rendere lo studio più coinvolgente

Google sta sperimentando tre strumenti basati su intelligenza artificiale pensati per rendere lo studio più leggero, immediato e divertente. L’obiettivo è chiaro: avvicinare concetti complessi attraverso metafore visive, narrazioni animate e interazioni artistiche guidate dall’AI. Tutte e tre le soluzioni sono in fase sperimentale, ma secondo quanto riportato dovrebbero presto diventare parte di un nuovo modo di apprendere.

Learn Everything: imparare partendo da ciò che ci circonda

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Il primo strumento si chiama Learn Everything, e sfrutta gli oggetti presenti nella quotidianità per spiegare concetti di ogni tipo. Basta scattare una foto — una pianta, una tazza di caffè, un panino, un animale domestico — e l’AI trasforma quell’immagine in una metafora utile per affrontare temi complessi. Un cappuccino diventa un’introduzione alla biochimica, un hamburger un modo per visualizzare la meccanica quantistica, mentre un gatto può aiutare a comprendere dinamiche legate alla termodinamica.

L’esperienza viene adattata in base allo stile di apprendimento scelto: principiante, intermedio o avanzato. Il risultato è un approccio originale che permette di rendere familiari idee che normalmente richiedono formule o definizioni astratte.

World Toon Video: diventare protagonisti della propria lezione

Con World Toon Video si entra letteralmente dentro la storia. Si scatta un selfie, si seleziona uno stile grafico e uno sfondo legato a un epoca o a un contesto storico. L’intelligenza artificiale genera poi un breve video animato in cui il volto dell’utente viene inserito nella scena, trasformando la lezione in un racconto illustrato.

L’approccio è pensato per rendere i contenuti più narrativi e per facilitare la memorizzazione grazie a un coinvolgimento diretto. L’AI si occupa del montaggio, del tono e della sintesi, offrendo un modo più giocoso di approfondire qualsiasi argomento.

Art Chat: dialogare con le opere d’arte

Il terzo strumento si chiama Art Chat e nasce per chi visita musei o ama l’arte ma desidera comprendere meglio ciò che osserva. L’AI permette di conversare in tempo reale con le opere, ponendo domande su dipinti e sculture famose. È possibile chiedere, ad esempio, perché il cielo ne La notte stellata sembri vorticare o cosa trasmetta il silenzio urbano nei Nottambuli di Hopper.

Lo strumento vuole colmare quel senso di smarrimento tipico di fronte a opere iconiche, offrendo spiegazioni contestuali e rendendo la visita più ricca e consapevole.