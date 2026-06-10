Google Translate traduce senza auricolari: basta avvicinare il telefono

Google Translate ha appena ricevuto un aggiornamento che libera la traduzione dal vincolo di auricolari e cuffie. Chi viaggia spesso conosce bene la scena: cercare a tentoni gli earbuds nello zaino o in tasca mentre qualcuno dà indicazioni di fretta. Adesso basta avvicinare lo smartphone all’orecchio per sentire l’audio tradotto, senza altri dispositivi di mezzo.

Il merito è dell’aggiornamento Gemini 3.5 Live Translate, che introduce una modalità di ascolto funzionante direttamente attraverso la capsula auricolare del telefono. Questa funzione, esclusiva per Android, lavora semplicemente tenendo il dispositivo vicino all’orecchio per ascoltare la traduzione. Una comodità che si nota soprattutto in viaggio, quando il tempo stringe e serve capire al volo come prendere quel treno da una persona che a sua volta sta correndo per non perdere il suo.

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Google Translate pensato per il caos dei viaggi

La nuova versione di Live Translate è stata costruita proprio per le situazioni più confuse. Google l’ha allenata per una forte resistenza al rumore, il che significa che riesce a riconoscere e tradurre anche quando intorno c’è il pieno disordine: una stazione affollata, un groviglio di voci, il traffico della strada. Tutte condizioni che di solito mandano in tilt qualsiasi sistema di traduzione vocale.

La funzione arriverà a breve, perché l’aggiornamento Gemini 3.5 Live Translate sta venendo distribuito sia sulla versione Android sia su quella iOS dell’app Google Translate. Quindi non resterà confinato a un solo sistema operativo, anche se la modalità di ascolto tramite capsula auricolare resta una specialità della parte Android.

Tradurre più veloce e in modo fluido

Google ha spiegato che l’aggiornamento rende la traduzione più rapida e scorrevole. La differenza rispetto ai sistemi tradizionali sta tutta qui. I metodi a turni aspettano che chi parla finisca la frase prima di rispondere. 3.5 Live Translate, invece, genera il parlato in modo continuo, bilanciando un compromesso delicato: aspettare un po’ di contesto per migliorare la qualità, oppure tradurre subito per restare in sincrono con chi sta parlando.

Il risultato è una traduzione che segue il flusso della conversazione quasi in tempo reale. Live Translate riconosce e traduce oltre 70 lingue, e la voce in uscita riprende l’intonazione, il ritmo e il tono di chi parla. Non quindi un parlato piatto e robotico, ma qualcosa che prova a somigliare alla persona originale.

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