Google Pixel 10 Pro: sconto PAZZESCO di 300 euro su Amazon

Amazon è davvero pronta a fare la differenza sul mercato con una nuovissima promozione con la quale offrire al consumatore finale la possibilità di acquistare il bellissimo Google Pixel 10 Pro, riuscendo in questo modo a garantire un risparmio effettivo di circa 300 euro rispetto al listino iniziale di 1199 euro.

Lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2025, lo smartphone è caratterizzato da alcune specifiche che gli permettono chiaramente di distinguersi dalla massa, come ad esempio un peso di 207 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno a 152,8 x 72 x 8,6 mm di spessore, passando anche per la sua totale resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Tutto vi porta ad avere un display da 6,3 pollici di diagonale, che si appoggia alla tecnologia LTPO OLED con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, passando anche per densità di 497 ppi, sempre raggiungendo un refresh rate a 120Hz con protezione Gorilla Glass Victus 2 e oltre 16 milioni di colori.

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Il comparto fotografico di questo smartphone è caratterizzato dalla presenza di 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 48 megapixel, per terminare con un buonissimo teleobiettivo sempre da 48 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 123 gradi, ricordando comunque che anteriormente potete trovare un altro sensore da 42 megapixel con apertura F2.2.

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Google Pixel 10 Pro: l’occasione con il prezzo Amazon più basso

Quanto potete risparmiare sull’acquisto di Google Pixel 10 Pro? davvero tantissimo, dovete infatti sapere che si parte da un listino di 1199 euro, per scendere di circa 300 euro, in modo tale da poter arrivare a sostenere un investimento finale di 899 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

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