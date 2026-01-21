Google Orologio: nuovo update con interessanti novità in arrivo

Come ben sapete, nel corso del tempo Google si impegna a rilasciare aggiornamenti costanti per quanto riguarda tutte le sue applicazioni, negli ultimi tempi Google ha avuto particolare attenzione all’introduzione del suo nuovo linguaggio di design definito Metarial 3 Expressive, quest’ultimo ha esordito su praticamente tutti i software offerti da Google compresi quelli più piccoli, non a caso oggi vi parliamo di un update lanciato per Google orologi che introduce alcune piccole novità tra cui alcuni elementi dedicati al nuovo design, seppur senza introdurlo in via completa e definitiva.

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Piccole modifiche al design

Per quanto riguarda le modifiche introdotte con l’ultimo aggiornamento che porta Google orologio alla versione 8.5, il primo cambiamento grafico che si può notare riguarda la barra del volume della sveglia, quando andremo ad impostare una nuova sveglia infatti potremmo scegliere il volume con cui suonerà e il nuovo design segna un passaggio dalla classica barra sottile a una barra più spessa con un indicatore a linea verticale che tra l’altro ci mostra il valore preciso del volume non appena facciamo tap.

Anche i cronometri assistono all’arrivo di una piccola chicca grafica dal momento che adesso nel momento in cui andremo a segnare numerosi giri, per spostarci tra i vari valori non sarà possibile solo fare uno swipe da destra verso sinistra, ma sarà possibile utilizzare delle frecce direzionali che Google ha inserito appositamente per facilitare il tutto.

Dal codice sorgente dell’applicazione emerge poi il dettaglio in merito una funzionalità in via di sviluppo, in futuro infatti l’applicazione di Google orologio consentirà di evitare una sveglia in un modo specifico scelto dall’utente, all’interno del codice sorgente infatti emerge una voce che fa Ignora la sveglia con un” segnale che in futuro gli utenti potranno scegliere se ignorare o posticipare la sveglia tramite il classico meccanismo a tap oppure tramite una gesture di loro gradimento scelta appositamente.