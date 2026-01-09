Nel mese di giugno 2025, quasi senza preavviso, Google ha riportato sotto i riflettori Snapseed, una delle applicazioni di editing fotografico più iconiche dell’era mobile. Un aggiornamento importante, profondo, che ha completamente ridisegnato l’app… ma solo su iPhone e iPad. Per gli utenti Android, invece, silenzio assoluto. A distanza di sei mesi, però, qualcosa si è finalmente mosso. Google ha confermato ufficialmente che Snapseed 3 arriverà anche su Android, mettendo fine a una delle separazioni più difficili da spiegare nella storia recente delle app Google. Non ci sono ancora date precise, ma il messaggio è chiaro: Snapseed non è morta, e soprattutto non è più destinata a restare un’esclusiva Apple.

Snapseed su Android: perché questo annuncio conta davvero

Per capire il peso di questa notizia bisogna fare un passo indietro. Snapseed, acquistata da Google nel 2012, è stata per anni un punto di riferimento assoluto per l’editing fotografico mobile: potente, gratuita, senza watermark e soprattutto pensata per chi voleva controllo, non solo filtri rapidi. Negli ultimi anni, però, l’app è rimasta praticamente immobile su Android, mentre Google Foto veniva arricchita di strumenti sempre più avanzati, spesso basati su intelligenza artificiale. Questo ha portato molti utenti a pensare che Snapseed fosse stata messa definitivamente da parte, relegata al ruolo di “vecchio glorioso” non più centrale nella strategia di Big G. L’arrivo di Snapseed 3 su iOS ha cambiato la percezione, ma ha anche aperto una ferita: perché Android no? Una domanda rimasta senza risposta fino a pochi giorni fa.

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La conferma ufficiale: Google rompe il silenzio

La svolta è arrivata tramite Reddit, non con un comunicato ufficiale o un post sul blog Google. Il team di Snapseed ha infatti risposto direttamente alla community, confermando che lo sviluppo della nuova versione per Android è iniziato. Il messaggio è prudente ma inequivocabile: ci vorranno ancora alcuni mesi, il lavoro è partito da poco, ma l’obiettivo è portare la stessa esperienza di Snapseed 3 anche su Android. E, dettaglio tutt’altro che secondario, gli sviluppatori hanno chiesto feedback diretti agli utenti su cosa vorrebbero davvero vedere nell’app. Un segnale importante, perché suggerisce che Snapseed non verrà semplicemente “portata” su Android, ma adattata e potenzialmente migliorata tenendo conto delle esigenze specifiche della piattaforma.